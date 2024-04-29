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Берлін знайшов нову причину відмовитись від вилучення російських активів на користь України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Берлін знайшов нову причину відмовитись від вилучення російських активів на користь України
Заморожені активи Росії для Німеччини залишаються болючим питанням
фото із відкритих джерел

Wall Street Journal: Історія часів Другої світової війни може завадити спробі отримання заморожених російських активів

Берлін категорично проти планів Заходу щодо вилучення заморожених російських активів на відновлення та військову підтримку України. Про це пише Wall Street Journal.

Як пише видання, «привид Другої світової війни переслідує спроби Заходу захопити російські активи та направити їх на захист України від Москви».

Ініціатива США щодо вилучення заморожених після початку війни російських активів покликана спрямувати кошти, що належать Росії, на військову допомогу та відновлення України. Проте історія Другої світової війни заважає німцям приєднатися до неї, зазначає газета.

«Берлін став одним із найзапекліших противників очолюваного США прагнення реквізувати частину з майже $300 млрд доларів активів російського Центрального банку, заморожених на початку війни Росії проти України. Німеччина побоюється, що конфіскація, а не заморожування коштів, може створити прецедент і надихнути нові позови проти них (німців, – «Главком») за злочини часів Другої світової війни», – йдеться у статті.

Міжнародне право забороняє приватним особам пред'являти позови проти держав у іноземних судах, а державні активи захищені від конфіскації, заявили у Берліні. Порушення цього принципу у випадку з Росією загрожує підірвати правову позицію Німеччини. Крім того, канцлер ФРН Олаф Шольц – юрист, і не хоче ризикувати. За словами одного з чиновників, вилучення активів РФ може призвести і до позовів до інших європейських країн за рабство та колоніалізм.

Крім того, заморожені російські активи мають бути залишені в недоторканності, щоб використовувати їх як важіль на переговорах щодо припинення війни і спонукати Росію відмовитись від частини тимчасово окупованої нею української території, вважають у Берліні.

До слова, пропозиція США щодо використання майбутніх відсотків від заморожених російських активів на суму близько $300 млрд для допомоги Україні замість їх конфіскації набирає популярність серед країн G7. Про це Reuters розповіли два посадовці G7.

Використання відсотків, отриманих від заморожених активів РФ, які становитимуть близько $5 млрд на рік, стає одним із найпопулярніших варіантів подолання розбіжностей між США та Європою напередодні саміту лідерів G7 в Італії в червні.

Як зазначив один з чиновників, члени G7 все ще сперечаються про певні «стримувальні фактори», які можуть зменшити ці очікувані прибутки до $2,5-3 млрд, вказуючи на 25% ставку податку в Бельгії, «комісію за зручність», що застосовується депозитарієм Euroclear, і запропонований резерв на випадок судових розглядів.

Раніше стало відомо, що Велика Британія не зможе конфіскувати заморожені активи Росії, оскільки у світі не існує прецеденту конфіскації активів

Читайте також: Заморожені російські активи. Вилучити не можна залишити
Теги: росія історія Німеччина санкції гроші Велика Британія Берлін Олаф Шольц

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