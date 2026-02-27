Міжнародний валютний фонд погодив новий кредит для України на $8,1 млрд

Нова програма визначена як «якірна» для всієї міжнародної допомоги

Рада директорів МВФ схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України обсягом 8,1 млрд доларів. Найближчим часом очікується перший транш – близько 1,5 млрд доларів, які спрямують на покриття дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише «Главком».

«На п’ятий рік повномасштабної війни, на тлі системних атак на енергетику, Україна має гарантовану міжнародну фінансову підтримку партнерів і ресурс для стабільної роботи держави. Програма, яку підтримує МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж чотирьох років», – написала Свириденко.

Програма МВФ є частиною ширшої фінансової рамки, яка передбачає покриття прогнозованого дефіциту держбюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж чотирьох років. Вона також передбачає продовження структурних реформ, спрямованих на зміцнення макроекономічної та фінансової стабільності.

Нова програма визначена як «якірна» для всієї міжнародної допомоги. Зокрема, вона відкриває шлях до залучення до 90 млрд євро від Європейський Союз, а також фінансування від країн G7 і міжнародних фінансових інституцій.

Крім того, партнери підтвердили продовження мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити його реструктуризацію після стабілізації економічної ситуації.

«Дякую всій команді, яка працювала над підготовкою рішення: Президенту Володимиру Зеленському, уряду, Міністерству фінансів, Національному банку, нашому представнику у МВФ та всім міжнародним партнерам. Окрема вдячність керівництву Фонду за послідовну підтримку України та особисто Крісталіні Георгієвій, яка у січні була з візитом у Києві», – підсумувала прем'єрка.

До слова, у листопаді 2025 року Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу щодо запуску нової програми кредитування.

Нагадаємо, попередня програма EFF, схвалена в березні 2023 року, була розрахована на сценарій закінчення війни до весни 2027 року. Оскільки бойові дії тривають уже п'ятий рік, Фонд та український уряд вирішили оновити параметри співпраці.