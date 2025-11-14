Головна Скотч Фото
Дубайський шоколад уже не в моді. В ОАЕ створено новий «вірусний» шоколад

Шеф-кухар Нуел перетворив спадщину Абу-Дабі на шоколадний батончик
Абу-Дабі представив власний шоколад зі смаком солоної карамелі та пахлави

Слідом за хвилею популярності дубайського шоколаду ОАЕ презентували власний унікальний шоколад. Компанія Sna’ap Chocolate у співпраці з Rain Café випустила батончик, що має на меті передати смаки та культурну спадщину Абу-Дабі. Про це пише «Главком» із посиланням на Time Out Abu Dhabi.

Офіційна назва продукту – Abu Dhabi Chocolate. Замість звичних начинок батончик пропонує гібридний смак солоної карамелі, халави та пахлави.

Шеф-кухар Нуел, автор ідеї, пояснив, що кожен інгредієнт був обраний, щоб відтворити гостинність, тепло та культурне багатство міста, яке він вважає своїм другим домом.

Ключові інгредієнти, що формують «смакову історію» столиці: шафран та кардамон, тахін та фініки і крихта печива для ностальгічного хрускоту. Батончик Abu Dhabi Chocolate продається за ціною 105 дирхамів (1201 грн) і наразі доступний ексклюзивно у всіх відділеннях Rain Café по місту, а також його можна замовити онлайн.

Раніше стало відомо, що шоколад із Дубаю став причиною глобальної кризи постачання фісташок, оскільки попит на нього, підхоплений вірусними відео в TikTok, викликав різке зростання цін на горіхи та їх дефіцит. 

До слова, в Україні у продажу з'явилися шоколадки з начинкою у вигляді справжніх личинок жуків. «Жуколад» з личинками вже реалізується у магазинах мережі «Аврора» та ресторанах «Китайський привіт». 

Теги: ОАЕ шоколад відео TikTok

