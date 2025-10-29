Головна Країна Суспільство
В Україні з'явився шоколад зі справжніми личинками жуків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
В Україні з'явився шоколад зі справжніми личинками жуків
Вартість однієї плитки «Жуколаду» – 49 грн
Українцям пропонують скуштувати личинок жука виду Zophobas morio у шоколаді

В Україні у продажу з'явилися шоколадки з начинкою у вигляді справжніх личинок жуків. «Жуколад» з личинками вже реалізується у магазинах мережі «Аврора» та ресторанах «Китайський привіт». Про це повідомляється у соцмережах «Аврори» та «Китайського Привіту», інформує «Главком». 

Шоколад із зофобасом

Шоколад доступний поки що лише у Києві та Львові.  Українцям пропонують скуштувати личинок жука виду Zophobas morio. Вартість однієї плитки – 49 грн.

«Разом ми створили «Жуколад» – шоколадний батончик зі справжніми, їстівними, хрусткими... личинками», – йдеться у повідомленні.

Зофобас є популярним живим кормом для багатьох тварин, зазвичай він продається на ринках як корм для рептилій, птахів та їжаків.

«Часом одне «фу, клас» краще за тисячу «ок». Бо ми віримо, що вау-продукт має не лише тішити, а й трохи збивати з пантелику», – вважають у «Аврорі».

Реакція українців на новий смаколик

У мережі українці по-різному реагують на появу нового десерту. Одні вважають, що десерт має жахливий вигляд, хоча молоді на Геловін може  сподобатися. Інші пишуть, що ніколи б таке не їли. Один з користувачів жартома написав, що єдиним плюсом є те, що такий шоколад не може зіпсуватися, бо якщо заведуться хробаки, ніхто і не зрозуміє що це не так має бути.

фото: «Аврора»
Нагадаємо, шоколад із Дубаю став причиною глобальної кризи постачання фісташок, оскільки попит на нього, підхоплений вірусними відео в TikTok, викликав різке зростання цін на горіхи та їх дефіцит. Плитки шоколаду з фісташковим кремом, кадаїфі та молочним шоколадом, вперше представлені еміратським брендом FIX у 2021 році, досягли популярності завдяки відео на TikTok. 

