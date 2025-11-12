Кави, шоколаду та вина незабаром стане менше? Дослідники б'ють на сполох

Декількох видів продукціх може не стати через кліматичні зміни

Вчені досліджували один із найбільш обговорюваних методів кліматичної інженерії – стратосферне аерозольне впорскування (САІ)

Нове дослідження, опубліковане у впливовому журналі Environmental Research Letters, містить тривожне попередження для світових ринків: навіть найрадикальніші технології кліматичного втручання не зможуть гарантувати збереження ключових товарних культур, таких як виноград, кава та какао, пише «Главком».

Відкриття ставить під сумнів ефективність масштабних геоінженерних проєктів і підкреслює глибоку невизначеність для ланцюгів постачання, доходів мільйонів фермерів та економік країн-експортерів.

Вчені досліджували один із найбільш обговорюваних методів кліматичної інженерії – стратосферне аерозольне впорскування (САІ). Ця технологія імітує ефект вулканічних вивержень: викид дрібних частинок в атмосферу для відбиття частини сонячного світла та тимчасового зниження температури Землі.

Моделювання охопило 18 ключових сільськогосподарських регіонів світу (від Західної Африки до виноробних районів Європи) та кліматичні показники на період 2036–2045 років.

Результати виявилися невтішними. Незважаючи на очікуване невелике зниження температури, кліматична стабільність не відновилася. Загальне поліпшення для землеробства зафіксовано лише у шести регіонах, чого, на думку експертів, абсолютно недостатньо для забезпечення продовольством усієї планети.

У багатьох регіонах на зміну потеплінню прийшли нові загрози: нестабільність дощів та підвищення вологості, що негативно впливає на рослини.

Співавтор дослідження, доктор Аріель Моррісон пояснює, що просте зниження температури не вирішує комплексних проблем: «Просто знизити температуру недостатньо. Наприклад, какао дійсно витримує більше тепла, ніж виноград або кава, але при високій вологості воно стає вразливим до грибкових захворювань і шкідників. Такі фактори не можна усунути лише охолодженням атмосфери». Зміна клімату вже зараз підвищує середні температури та непередбачуваність опадів, що призводить до нестабільних урожаїв та ризику втрати культур, які є основою економіки фермерів протягом десятиліть.

Доктор Моррісон підкреслює, що застосування САІ може надати лише тимчасову паузу окремим регіонам, але не розв'яже корінних проблем.

На думку дослідників, значно більший і стійкіший ефект дадуть інвестиції в стійкі методи землеробства, створення нових сортів, стійких до посух та хвороб, міжнародна співпраця у сфері адаптації агропромислового сектора до кліматичних змін.

