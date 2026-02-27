Головна Світ Економіка
Уряд Чехії не підвищуватиме витрати на оборону

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Уряд Чехії не підвищуватиме витрати на оборону
Андрей Бабіш заявив, що його країна «точно не» рухається до підвищення витрат на оборону
фото: Reuters

Глава уряду Бабіш наголосив, що головним пріоритетом уряду залишаються соціальні питання

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що його країна «точно не» рухається до підвищення витрат на оборону відповідно до нових орієнтирів НАТО. За його словами, уряд не розглядає досягнення показника у 3,5% ВВП як реалістичну мету на найближчу перспективу. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Після приходу до влади в грудні кабінет Бабіша просуває переглянутий бюджет на 2026 рік, який передбачає зменшення оборонних витрат до 2,1% ВВП. Це менше, ніж 2,35%, заплановані попереднім урядом. Водночас влада запевняє, що скорочення не вплине на ключові програми модернізації армії.

Прем’єр наголосив, що головним пріоритетом уряду залишаються соціальні питання та рівень життя громадян, зокрема підвищення зарплат, податкові зміни та соціальні пільги.

«Нашим пріоритетом є здоров’я наших громадян, щоб вони жили довго», – сказав він.

Попередній уряд на чолі з Петром Фіала планував поступово збільшити оборонні витрати до 3% ВВП до 2030 року та вважав безпеку одним із ключових напрямів державної політики.

Нагадаємо, що коаліційний уряд прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша пережив першу спробу висловлення вотуму недовіри в Палаті депутатів парламенту. Під час голосування за вотум недовіри уряду проголосували 84 депутати від опозиції. Ще вісім опозиційних парламентарів утрималися.

Для відставки кабінету міністрів необхідно щонайменше 101 голос із 200 членів Палати депутатів, тому уряд зберіг повноваження. Коаліцію в парламенті формують представники партій ANO, «Свобода і пряма демократія» та «Автомобілісти за себе». Вони продовжать роботу в чинному складі.

Теги: бюджет Чехія фінансування

