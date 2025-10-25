Головна Світ Політика
Представник РФ привіз до США шоколадні цукерки з цитатами Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Представник РФ привіз до США шоколадні цукерки з цитатами Путіна
Дмитрієв: Шоколадні цукерки у подарунок в рамках діалогу Росії та США
фото з відкритих джерел

На солодощах зібрано «найкращі» цитати російського диктатора

Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв привіз до США шоколадні цукерки із цитатами Володимира Путіна, передає «Главком».

Як повідомив спецпредставник Путіна, цукерки було подаровано в рамках діалогу Росії та США. На солодощах зібрано «найкращі» цитати російського диктатора.

Представник РФ привіз до США шоколадні цукерки з цитатами Путіна фото 1
фото: соціальні мережі

Крім того, на коробці, ймовірно, натяк для США, оскільки написано: «Вести диалог с Россией с точки зрения силы - бессмысленно».

Представник РФ привіз до США шоколадні цукерки з цитатами Путіна фото 2
фото: соціальні мережі

Як повідомлялося, головний економічний представник Росії Кирило Дмитрієв прибув до США для проведення «офіційних» переговорів. Це сталося лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про жорсткі нові санкції проти РФ.

За інформацією джерел, Кирило Дмитрієв, глава Російського фонду прямих інвестицій (RDIF) і спеціальний посланець Кремля, має зустрітися з представниками адміністрації Трампа, «щоб продовжити обговорення відносин між США і Росією».

До слова, спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що Росія, США та Україна нібито перебувають «досить близько» до досягнення дипломатичного вирішення, яке може зупинити війну. 

«Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення», – сказав Дмитрієв, не уточнивши деталей, що саме має на увазі. Він також назвав «великим кроком» заяву президента Володимира Зеленського про те, що переговори можуть стосуватися лінії фронту. 

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

