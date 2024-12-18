Найбільш успішна і зухвала ліквідація цієї війни

Операція по підриву Кирилова справді унікальна, навіть за світовими мірками

17 грудня 2024 року однозначно увійде в історію російсько-української війни, як дата найбільш зухвалої і успішної ліквідація цієї війни. В столиці ворога Службою Безпеки України був ліквідований начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил рф генерал-лейтенант Ігор Кирилов. Це найбільш високопоставлений генерал - командувач родів військ, який загинув за час війни московитів проти України. Причому генерала підірвали в повністю начиненій камерами і російськими спецслужбами москві. Там де Путіну звітують, що під охороною кожен метр.

Операція по підриву Кирилова справді унікальна, навіть за світовими мірками. Наприклад, за всю історію Другої світової, спецслужба жодної з країн не ліквідовувала генералів у ворожих столицях. На лінії фронту, на окупованих територіях – такі випадки історія знає. В столиці – занадто небезпечно, занадто складно. Та виявилось, що для нашої спецслужби немає нереальних задач.

За їхніми плечима ліквідація багатьох колаборантів, зрадників та військових злочинців – від Владлєна Татарського до Іллі Киви. Але Кирилов це новий, надвисокий рівень роботи підлеглих Василя Малюка. Зазвичай традиційно спецслужби не дає офіційних повідомлень про такі ліквідації – дізнаємось про них із джерел ЗМІ. Але тут роботу була виконанабу, що називається «з особливим цинізмом» до ворога. В понеділок ввечері вийшло повідомлення від їх імені про підозру Кирилову, а вже наступного ранку ліквідувала. Сумнівів чия спецоперація, незважаючи на відсутність офіційних повідомлень, немає.

Кирилов – військовий злочинець, який відповідальний за масове застосування окупантами забороненої хімічної зброї проти українських вояків. Він був у санкційних списках багатьох західних держав. Але Україна ввела свої санкції блискавично і ефективно. Настільки ефективно, що підсанкційного скоро будуть хоронити. Як там кажуть росіяни? «Утром в газете, вечером в куплете?» Так вийшло і з Кириловим. Від підозри до вибухи – менше доби. Покійний, як то кажуть і оком не встиг змигнути, як опинився на концерті Кобзона.

Кирилов, крім того що курував застосування хімічної зброї на фронті, любив розповідати різні нісенітниці про Україну. Це він автор мему про «бойових комарів на озброєнні України». Не знаю чи прилітали до Кирилова останньої ночі бойові комари. А от бойовий самокат приїхав прямо по місцю проживання. З відео вибуху, яке було злито в ЗМІ, що самокат Кирилов не викликав і зустріч йому не сподобалось. І, щось мені підказує, що це не останній бойовий самокат, який приїде до російських військових злочинців.

При цьому спецслужба весь час на крок попереду росіян. Тому що це буде наступного разу – самокат, статуетка в кафе чи бойовий комар, як обіцяв покійний Кирилов, дізнаємося з наступної серії багатосерійного фільму «Ліквідація». Продюсери зі спецслужби просять росіян не відходити від екранів.