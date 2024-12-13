Кабмін продовжив на рік заборону ввезення російських товарів

Росія з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку припинила дію договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД щодо України

У грудні 2015 року уряд ухвалив дві постанови щодо обмеження торгівлі з Росією та щороку продовжує їх дію

Кабінет міністрів продовжив ще на один рік дію заборону ввезення в Україну товарів походженням з РФ. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Дію постанови від 30 грудня 2015 року № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з РФ» було продовжено до 31 грудня 2025 року.

У грудні 2015 року уряд ухвалив дві постанови щодо обмеження торгівлі з Росією. Це відбулося через те, що Росія з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку припинила дію договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД щодо України, у зв’язку з чим до товарів українського походження почало застосовуватися ввізне мито.

Обидва документи продовжуються щороку у грудні. Зокрема, постановою №1147 заборонявся широкий спектр російських товарів, як промислових, так продовольчих.

Нагадаємо, посли Європейського Союзу у середу, 11 грудня, погодили новий пакет санкцій щодо Росії у відповідь на її агресію проти України. Раніше повідомлялося, що Євросоюз у межах 15-го пакету санкцій щодо Росії пропонує ввести санкції проти 45 нафтових танкерів країни-агресорки, 50 фізосіб та 30 компаній.

До слова, девальвація рубля та висока інфляція сприяють наповненню бюджету РФ, що дозволяє країні продовжувати фінансування війни проти України.