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Іран змінив позицію після перемоги Трампа на виборах у США – NYT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Іран змінив позицію після перемоги Трампа на виборах у США – NYT
Тегеран йде на примирення із Вашингтоном
фото із відкритих джерел

Іран хоче зменшити напруженість через перемогу Трампа на виборах у США

Тегеран різко змінив свою риторику на міжнародній арені, і після перемоги на виборах у США республіканця Дональда Трампа намагається знизити градус напруженості у відносинах із Вашингтоном. Про це повідомляють джерела газети The New York Times.

Зазначається, що Іран «всього за кілька тижнів» відмовився від жорстких заяв, замінивши їх «дещо м'якшими». Це з розвитком подій як у країні, так і за її межами, вказують співрозмовники видання. За їхніми словами, рішення Тегерана переглянути свій підхід пов'язане, зокрема, з перемогою Трампа на виборах 5 листопада. Побоювання в ісламської республіки нібито викликає його «непередбачуваність». Крім того, The New York Times стверджує, що на політику Ірану вплинули економічна криза та ослаблення «найближчого та найважливішого»  військового союзника Тегерана – ліванської організації шиїтів «Хезболла».

Зважаючи на всі ці фактори, Іран також вирішив утриматися від завдання удару у відповідь по Ізраїлю, щоб не загострювати відносини з новою адміністрацією Трампа, додає газета.

Трамп під час свого першого терміну на посту президента проголосив політику максимального тиску на Іран, ввів жорсткі санкції проти цієї країни, вийшов з ядерної угоди та наростив військово-політичну та економічну підтримку єврейської держави.

У Тегерані радять Трампу після повернення до Білого дому у січні 2025 року відмовитися від тиску на Іран. Якщо республіканець ухвалить протилежне рішення, США зіштовхнуться з «максимальним опором» з боку Ірану, попередив глава МЗС ісламської республіки Аббас Арагчі.

До слова, Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення громадянину Ірану. Його підозрюють у причетності до змови з метою вбивства новообраного президента Дональда Трампа. Іранець, на ім'я Фархад Шакері розповів правоохоронцям, що отримав від Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) завдання підготувати «план вбивства» Трампа. Однак він наголосив, що не мав наміру розробляти такий план.

Раніше йшлось про те, що Іран може пришвидшити розробку ядерної зброї на тлі перемоги Трампа. Серед багатьох викликів, що очікують нову адміністрацію Трампа є Іран, який стоїть на порозі створення ядерної зброї. Мулли добре використали роки правління Байдена, просуваючи свій атомний проєкт. 

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Теги: США санкції Іран Дональд Трамп Міністерство юстиції політика криза

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