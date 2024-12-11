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Видання The New York Times розкрило плани Трампа щодо допомоги Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Видання The New York Times розкрило плани Трампа щодо допомоги Україні
Трамп скептично налаштований щодо допомоги Україні
фото із відкритих джерел

The New York Times пише, що допомога Україні може бути обмежена з боку Трампа 

Найімовірніше, обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації скоротить обсяги постачання допомоги Україні порівняно зі своїм попередником. Про це пише газета The New York Times.

Але Київ дуже залежить від зарубіжних країн, і щоб утримувати його економіку на плаву новому главі держави та Республіканській партії доведеться продовжити надавати підтримку.

Мінфін США виділив Україні $20 млрд, які є частиною узгодженого країнами – членами групи G7 кредиту на $50 млрд. 

«Теоретично Трамп міг би спробувати пригальмувати кредит, скасувавши санкції, які утримують активи російського центрального банку замороженими. Однак республіканці, ймовірно, виступлять проти такого кроку, і це ніяк не вплине на європейську частину кредиту», – зазначило видання.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації.

За словами Трампа, він «активно намагається закінчити війну», «якщо це можливо». Однак Україна може очікувати, що не отримає стільки військової допомоги від США, коли він повернеться на посаду президента.

Нагадаємо, ще під час передвиборчих перегонів Трамп казав, що зупинить фінансову допомогу Україні, назвавши українського президента Володимира Зеленського «найкращим продавцем серед усіх політиків, що колись жили».

Нагадаємо, 7 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Це була перша їх зустріч після виборів в США.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч: «Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це».

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Теги: Мінфін кредит санкції Дональд Трамп партії Володимир Зеленський Україна президент

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