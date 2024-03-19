Франція підтримала заклики Польщі щодо обмеження українського імпорту

«Країни-члени, які найбільше підтримують Україну, водночас завдають їй найбільшої шкоди», – європейський дипломат

Франція долучилася до Польщі в закликах до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, погрожуючи зірвати переговори про продовження вільної торгівлі Києва з ЄС ще на рік. Це може призвести до втрати Україною 1,2 млрд євро доходу від торгівлі, пише Politico.

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Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрілися на саміті Веймарського трикутника та домовилися про зближення Парижа і Варшави. Переговори спрямовані на усунення розбіжностей, що виникли в останній момент між країнами ЄС та Європейським парламентом щодо торгівлі з Україною.

Два анонімних дипломати повідомили виданню, це рішення коштуватиме Україні 1,2 млрд євро доходів від торгівлі. «Це величезне скорочення для країни, яка насправді потребує всієї можливої ​​допомоги. Країни-члени, які найбільше підтримують Україну, водночас завдають їй найбільшої шкоди», – заявив один з дипломатів.

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Politico стверджує, що якщо цю суперечку не вдасться вирішити швидко, вона може затьмарити саміт лідерів ЄС у Брюсселі цього четверга. Водночас, країни піддаються тиску з боку фермерів, які заявляють, що не можуть конкурувати з дешевим імпортом, оскільки вони зв'язані бюрократією Євросоюзу.

Нагадаємо, у Польщі в четвертий раз за місяць розсипали зерно, що йшло транзитом по залізниці. «Зерно йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн. Четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності. Як довго уряд і польська поліція дозволять продовжувати цей вандалізм?», – наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Раніше на польській залізничній станції невідомими особами були пошкоджені три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина).

До слова, перші порушники, які розсипали українське збіжжя з зерновозів на кордоні з Польщею, вже постали перед судом.