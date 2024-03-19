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Франція підтримала заклики Польщі щодо обмеження українського імпорту

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Франція підтримала заклики Польщі щодо обмеження українського імпорту
Обмеження імпорту може призвести до втрати Україною 1,2 млрд євро доходу від торгівлі
фото: Monika Chlebosz/X

«Країни-члени, які найбільше підтримують Україну, водночас завдають їй найбільшої шкоди», – європейський дипломат

Франція долучилася до Польщі в закликах до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, погрожуючи зірвати переговори про продовження вільної торгівлі Києва з ЄС ще на рік. Це може призвести до втрати Україною 1,2 млрд євро доходу від торгівлі, пише Politico.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрілися на саміті Веймарського трикутника та домовилися про зближення Парижа і Варшави. Переговори спрямовані на усунення розбіжностей, що виникли в останній момент між країнами ЄС та Європейським парламентом щодо торгівлі з Україною.

Два анонімних дипломати повідомили виданню, це рішення коштуватиме Україні 1,2 млрд євро доходів від торгівлі. «Це величезне скорочення для країни, яка насправді потребує всієї можливої ​​допомоги. Країни-члени, які найбільше підтримують Україну, водночас завдають їй найбільшої шкоди», – заявив один з дипломатів.

Politico стверджує, що якщо цю суперечку не вдасться вирішити швидко, вона може затьмарити саміт лідерів ЄС у Брюсселі цього четверга. Водночас, країни  піддаються тиску з боку фермерів, які заявляють, що не можуть конкурувати з дешевим імпортом, оскільки вони зв'язані бюрократією Євросоюзу.

Нагадаємо, у Польщі в четвертий раз за місяць розсипали зерно, що йшло транзитом по залізниці. «Зерно йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн. Четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності. Як довго уряд і польська поліція дозволять продовжувати цей вандалізм?», – наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Раніше на польській залізничній станції невідомими особами були пошкоджені три українські зерновози з ріпаком, які прямували транзитом до Гамбурга (Німеччина). 

До слова, перші порушники, які розсипали українське збіжжя з зерновозів на кордоні з Польщею, вже постали перед судом.

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Теги: імпорт Дональд Туск Еммануель Макрон зерно Україна

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