Литва пропонує Євросоюзу заборонити імпорт зерна з РФ та Білорусі

За резолюцію про заборону імпорту зернових культур з РФ та Білорусі проголосували 107 депутатів литовського Сейму

Парламентарі звернулися до Єврокомісії з проханням розробити законопроєкт про заборону імпорту зерна російського та білоруського походження

Сейм Литви 14 березня ухвалив резолюцію із закликом заборонити на європейському рівні імпорт російських та білоруських зернових культур. Про це повідомляє Lrt.

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За резолюцію одностайно проголосували 107 депутатів литовського Сейму. У ній парламентарі звертаються до Європейської комісії з проханням терміново розробити законопроєкт про заборону імпорту зерна російського та білоруського походження до ЄС, а інші євроінституції – підтримати таку заборону.

Також литовський Сейм просить Єврокомісію забезпечити співпрацю та координацію між державами-членами ЄС з метою ефективного та однакового застосування цієї заборони на всій території Євросоюзу.

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Окремо резолюція пропонує розглянути можливість заборони імпорту до ЄС харчових продуктів російського та білоруського походження, а в разі необхідності регулювання потоків сільськогосподарської продукції – використовувати українську продукцію.

У разі несприятливих ринкових цін Єврокомісії пропонується застосувати систему інтервенцій для закупівлі надлишків зернових в Україні, що дозволить підтримати ціни на зернові та гарантувати доходи виробників.

Нагадаємо, Сейм Латвії 22 лютого одразу у двох читаннях ухвалив постанову про заборону імпорту російської та білоруської сільськогосподарської продукції щонайменше до липня 2025 року. Заборона імпорту стосуватиметься сільськогосподарської та тваринницької продукції, яка залишається в Латвії, а не тієї, що відправляється до інших країн-членів Європейського Союзу, й діятиме до липня 2025 року.

До слова, делегати від політичних груп у Європейському парламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію з Росії та Білорусі.