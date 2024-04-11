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Угорщина ще більше обмежить імпорт сільгосппродукції з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Угорщина ще більше обмежить імпорт сільгосппродукції з України
Угощина не хоче бачити зерно з України
Колаж: 24 канал

Угорщина вирішила боляче вдарити по фермерах з України

Уряд Угорщини запровадить додаткові обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України, щоб захистити угорських фермерів. Про це пише агентство Associated Press з посиланням на заяву міністра сільського господарства Іштвана Надя.

«Рішення Євросоюзу в 2022 році дозволити безмитний імпорт товарів з України, щоб допомогти її економіці втриматися на плаву, призвело до великого надлишку пропозиції та низьких цін на європейському сільськогосподарському ринку», – сказав Надь на пресконференції.

«Брюссель і Єврокомісія зрадили угорських фермерів і натомість підтримують українських олігархів», – додав Надь.

Говорячи про плановані нові заходи щодо української продукції, міністр пояснив, що під обмеження тепер також потраплять, зокрема, продукти переробки зерна.

Він звинуватив ЄС та Єврокомісію в неспроможності захистити європейських фермерів, які не можуть конкурувати з більш дешевим імпортом, і сказав, що Угорщина прийме додатковий захист «у своїй національній компетенції».

За словами міністра, уряд Угорщини розробив п'ятиступінчастий план підтримки своїх фермерів.

Минулого року Угорщина запровадила заборону на ввезення 24 українських сільськогосподарських товарів. Заборона поширюється на зерно, борошно, олію, деякі м'ясні продукти та інші товари. Транзиту цей захід не торкнувся.

У березні в ЄС знову набула чинності угода про тимчасове призупинення імпортних мит та квот на ввезення української продукції на територію блоку, зазначає агентство.

Нагадаємо, ще у лютому угорські фермери влаштували протест біля КПП «Захонь» на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік. Про це повідомляє угорське видання Világgazdaság.Трактори та різні види сільськогосподарської техніки розтягнулися на сотні метрів поблизу угорсько-українського кордону. 

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Теги: міністр Україна Брюссель протест зерно Угорщина продукти імпорт Єврокомісія обмеження

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