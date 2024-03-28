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Україна і Польща близькі до розв'язання зернового питання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна і Польща близькі до розв'язання зернового питання
За словами Туска, Україна та Польща шукають рішення, які, можливо, «не будуть всіх повністю влаштовувати»
фото з відкритих джерел

Як зазначив прем'єр Польщі, рішення щодо розв'язання зернового питання «не зовсім викликають захоплення в української сторони»

Україна і Польща близькі до рішення щодо зернового питання. Однак воно може всіх не влаштовувати. Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск на прес-конференції.

«Ані прем'єр-міністр Шмигаль, ані я, ми не будемо мати 100-відсоткового задоволення, сатисфакції. Але в цьому полягає сучасна політика», – заявив він.

Політик зазначив, що Україна та Польща шукають рішення, які, можливо, «не будуть всіх повністю влаштовувати».

«Але які будуть захищати основні інтереси польських фермерів і польських виробників, а з іншого боку – українських. Ми шукаємо і ми близькі знайти рішення. Як я вже говорив щодо кількості сільськогосподарської продукції, яка може напливати до Польщі. Ми вже близькі до того, щоб транзит, який проходить Польщею, не робив проблем польському ринку. І така теж є інтенція з української сторони», – заявив Туск.

Польський премʼєр заявив, що повідомив Шмигалю, що Польща отримала у власному інтересі в ЄС.

«Це рішення, які не зовсім викликають захоплення в української сторони. Але ми шукаємо таких методів, які не були б ні для кого болісними. Я переконаний, що завдяки нашому підходу всі сторони будуть почувати себе зрозумілими. А це найважливіше», – підкреслив він.

Туск додав, що радий, що сторони знайшли взаєморозуміння щодо напрямку дій.

«Йдеться про те, щоб можливості польських та українських перевізників були на однаковому рівні вимог та обставин, щоб не було нечесної конкуренції. Це означає трішки зусиль з української сторони й трішки розуміння й терпимості польської. Але ми на прямій дорозі до того, щоб конкуренція з боку українських перевізників не була дошкульною та болісною. Як це було до тепер для польських перевізників», – заявив він.

Премʼєр Польщі додав, що розраховує на розуміння всіх зацікавлених: фермерів і перевізників.

«Щоб ми спільно оцінили позитивно зусилля Варшави в цьому питанні. І що ми зрозуміли, що у спільності інтересів Польщі і України наше майбуття. Щоб ніхто в будь-який спосіб не дозволив Росії чи іншим ворогом поділити нас», – заявив він.

Як повідомлялося, сьогодні, 28 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Варшави, де заплановано спільне засідання урядів України та Польщі. 

Також Україна разом з Польщею та ЄС провела переговори щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи.

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Теги: зерно Денис Шмигаль Дональд Туск Польща прем’єр-міністр

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