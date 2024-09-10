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Міністерка фінансів США розкрила «величезну проблему, що нависла над країною»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Міністерка фінансів США розкрила «величезну проблему, що нависла над країною»
США зіткнулися з труднощами через відсутність доступного житла
фото із відкритих джерел

Зростання цін на нерухомість у США призвело до того, що купівля або оренда житла стали недоступними для великої кількості американців, заявила глава Мінфіну  Джанет Єллен

США зіштовхнулися із величезною проблемою через відсутність доступного житла, визнала американський міністр фінансів Джанет Йеллен. Глава Мінфіну вказала на те, що американській владі потрібно використовувати всі наявні інструменти для вирішення цього питання. Про це пише Bloomberg.

«Житло – це величезна проблема, доступне житло у багатьох частинах країни є критично важливим пріоритетом», – заявила вона.

За словами міністерки, Вашингтон має докласти всіх зусиль і скористатися всіма наявними інструментами, щоб вирішити це питання у найкоротший час. Конгресу варто ухвалити відповідні поправки до законодавства, які спростять будівництво доступного житла в країні, закликала Єллен.

Нагадаємо, високі ставки з іпотеки перетворили американську мрію на жах. Житлова криза в США стає критичною темою напередодні президентських виборів. У США тримаються підвищені ставки з іпотеки через заходи Федеральної резервної системи щодо боротьби з інфляцією. Внаслідок цього продажі будинків скоротилися, а орендні ставки підскочили.  Ще на початку 2021 року середня ставка з іпотеки в США трималася на рівні 2,65%, але минулої осені її рівень підстрибнув до 24-річного максимуму 7,79%.

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Теги: фінанси житло міністр США

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