Що потрібно пам'ятати про допомогу Україні у 2025 році

Нам потрібно стежити за узгодженням двох попередньо схвалених програм

Я не знаю, чим закінчиться німецька історія із виділенням бюджету на допомогу Україні. У Німеччині з минулого року продовжується бюджетна криза, спричинена рішенням Конституційного суду, якщо коротко – виділяти гроші на екстрені потреби стало складніше.

Наразі на військову допомогу Україні у 2025 передбачено 4 млрд євро, що менше, ніж у 2024. Поки що цю суму збільшувати не збираються, але до ухвалення бюджету ще є час, щось може змінитися.

Натомість я точно знаю, що нам потрібно стежити за узгодженням двох попередньо схвалених програм:

1. Програма НАТО на 40 млрд євро

Це не про гроші НАТО як організації, а про те, що кожна країна НАТО зобов'язується виділити на військову допомогу Україні певну суму. Більше можна виділити, менше не можна.

Угорщина, звісно, ​​зобов'язується виділити нуль, але у загальній сумі все одно вийде 40 млрд. Якщо, звісно, ​​у США вибори закінчаться нормально.

Конкретні ліміти ще не розписані, восени мають погоджувати.

2. Програма G7 на 50 млрд доларів

Тут про створення ще одного фонду допомоги Україні, до якого ЄС та країни G7 заллють гроші у вигляді кредитів, які компенсуватимуться за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

50 мільярдів розпишуть, наприклад, так: 20 від США, 20 від ЄС, 10 від Британії, Японії та Канади.

Гроші до фонду надійдуть одразу, а компенсація донорам капатиме років 15.

Тут є технічні складнощі. І за погодженням сум, і щодо безстрокового чи довгострокового заморожування Євросоюзом російських активів, без якого програма не особливо реалізується. Зараз заморожування продовжується кожні півроку, а щоб його зробити безстроковим, потрібна згода всіх країн ЄС, у тому числі Угорщини, яка, як завжди, ставить ціпки в колеса. Але, гадаю, до кінця року таки домучать.

Ці 50 млрд можна буде витрачати як на військову допомогу Україні, так і на фінансову.

Крім цього, ще є європейський Фонд допомоги Україні, в якому стараннями Угорщини зависли 6,5 млрд євро. Тут слід стежити, чи вдасться запинати Орбана.

Ну і не забуваємо про США. Залежно від результату листопадових виборів, допомога Україні може продовжитися, повністю заморозитися або вийде якийсь гібридний сценарій – наприклад, США перестануть виділяти допомогу безоплатно, але продаватимуть зброю, отримуючи гроші з фонду G7.

Висновки: 2025 року програми допомоги Україні стають більш централізованими. Суми планується виділити великі. Але з остаточним узгодженням ще доведеться помучитися.