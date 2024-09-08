Розвідка США: Росія просуває Трампа «більш витончено», ніж раніше

Росія використовує штучний інтелект для створення фейкового контенту, який би сформував результат на користь Трампа

РФ використовує «справжні американські голоси» для поширення своєї пропаганди

Приховані спроби Кремля вплинути на президентські вибори у США є більш просунутими, ніж у попередні роки. Про це повідомляє The Washington Post із покликанням на неназваного високопосадовця Офісу директора національної розвідки США.

На брифінгу високопосадовець зазначив, що діяльність Росії «є більш витонченою, ніж у попередні виборчі цикли».

За його словами, РФ використовує «справжні американські голоси» для «відмивання» російської урядової пропаганди та поширення наративів, що розколюють суспільство у соціальних мережах, а також на фейкових сайтах, які видають себе за легітимні медіа США.

Росія націлена на штати США, що вагаються, і використовує штучний інтелект для швидкого і переконливого створення фейкового контенту, який би сформував результат на користь кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, пояснив чиновник.

Він додав, що це відповідає ширшим зовнішньополітичним цілям Москви, спрямованим на послаблення США й підрив підтримки Вашингтоном України. Дві речі ставлять РФ на перше місце в списку іноземних урядів, які прагнуть вплинути на вибори у США.

«Вони (росіяни – ред.) досить сильні й досвідчені у здійсненні такого роду діяльності. Крім того, обсяг і масштаб їхньої діяльності є досить значним», – підкреслив посадовець.

Крім штучного інтелекту, Росія використовує наймані фірми, які застосовують маркетинг, зв’язки з громадськістю та інші знання.

«Американці більш схильні вірити думкам інших американців, ніж контенту з явними ознаками іноземної пропаганди. Отже, ми бачимо, що вони покладаються на свідомих і несвідомих американців, які поширюють, просувають і підвищують довіру до наративів, що слугують інтересам цих іноземних гравців», – зауважив чиновник.

Нагадаємо, що Пенсільванія виходить на перший план у президентських перегонах у США, адже Камала Гарріс і Дональд Трамп активно зосереджують свої зусилля на цьому стратегічно важливому штаті.

За повідомленням Politico, стратегія Трампа на виборах у США може бути під загрозою через небажання відмовитись від особистих нападок.

До слова, Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні ще до нового року.