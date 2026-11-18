Міжнародний валютний фонд погодився перенести термін призначення шести нових членів Рахункової палати з кінця грудня 2026 року на серпень 2027 року. Водночас на вакантні посади вже подали документи 50 кандидатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову парламентського комітету з питань бюджету Роксолану Підласу.

За словами народної депутатки, Бюджетний комітет завершив приймання документів від претендентів на шість вакантних посад у Рахунковій палаті. Загалом надійшло 50 заяв, тобто на одне місце претендують понад вісім кандидатів.

Підласа пояснила, що призначення нових членів Рахункової палати є структурним маяком у програмі співпраці України з МВФ. Початковий дедлайн передбачав завершення процедури до кінця грудня, однак дотриматися цього терміну не вдасться.

«Дедлайн до кінця грудня, на жаль, нереальний. Втім, за підсумками роботи місії, МВФ погодився перенести маяк на серпень 2027», – повідомила очільниця комітету.

Крім того, за її словами, призначення шести членів Рахункової палати може стати однією з умов отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у 2027 році. Наразі це очікування, а не остаточно затверджена умова.

До 24 листопада Бюджетний комітет планує оприлюднити заяви кандидатів, вилучивши з них персональні дані. Після цього група експертів, у якій переважний голос матимуть міжнародні представники, розглядатиме подані документи.

Наступними етапами стануть тестування та співбесіди. За словами Підласої, відбір буде відкритим для громадськості, а відповідні процедури транслюватимуть онлайн.

Кандидати, які успішно пройдуть співбесіди, повинні будуть пройти спеціальну перевірку. Після завершення відбору дорадча група експертів рекомендуватиме Верховній Раді щонайменше двох претендентів на кожну вакантну посаду.

Остаточне рішення про призначення шести нових членів Рахункової палати ухвалюватиме парламент із числа рекомендованих кандидатів.

Нагадаємо, 19 жовтня «Главком» повідомляв про початок конкурсу на шість вакантних посад у Рахунковій палаті. Документи від кандидатів приймали з 19 жовтня до 17 листопада. Попередній відбір проводить дорадча група експертів, у якій представники ЄС і Великої Британії мають переважне право голосу.

Також Верховна Рада звільнила Єлизавету Пушко-Цибуляк із посади члена Рахункової палати. Підставою стала її заява про звільнення за власним бажанням.

Крім того, раніше «Главком» писав про ризики для отримання Україною $1,66 млрд від МВФ. Серед невиконаних завдань Підласа називала й призначення нових членів Рахункової палати.