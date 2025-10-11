Криптовалютний ринок зазнав значного обвалу після заяв Трампа

Раніше Трамп повідомив про намір ввести масштабні торгові санкції проти Китаю

Криптовалютний ринок зазнав значного обвалу після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення 100% тарифів на імпорт китайських товарів, починаючи з 1 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на cryptorank.

Заява Трампа викликала паніку серед інвесторів:

Bitcoin (BTC) обвалився на 10-12%, опустившись нижче $110,000.

Ethereum (ETH) втратив понад 16%, впавши до $3,700.

Solana (SOL), XRP, Dogecoin (DOGE) показали падіння від 15% до 30%.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про намір ввести масштабні торгові санкції проти Китаю, починаючи з 1 листопада 2025 року.

У своїй публікації Трамп заявив, що Китай прийняв вкрай агресивну позицію на міжнародному ринку, оголосивши про введення експортних обмежень на більшість продукції, яку вони виробляють, що негативно вплине на всі країни без винятку.

Трамп анонсував запровадження додаткових мит у розмірі 100% на товари з Китаю. Крім того, США введуть експортні обмеження на критичне програмне забезпечення, яке буде доступне тільки за спеціальними умовами.