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Курс валют 31 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Курс валют 31 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 31 жовтня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,52 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 31 жовтня 2026 року. Порівняно з 30 жовтня, ціна валюти не змінилася. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,52 грн, євро – 50,67 грн, польського злотого – 11,53 грн.

Курс валют станом на 31 жовтня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 45,5293  50,6796  60,6491  11,5328  54,9492
Ощадбанк Ощадбанк
 45,30 / 45,90 50,50 / 51,35 59,50 / 61,60 11,20 / 11,80 53,80 / 55,70
Приватбанк Приватбанк
 45,35 / 45,87 50,53 / 51,28 60,7 / 61,34 11,48 / 11,66 -
ПУМБ ПУМБ
 45,20 / 45,80 50,60 / 51,30 60 / 61,40 11,40 / 11,70 -
monobank monobank
 45,36 / 45,80 50,55 / 51,25 - - -
Райффайзен Райффайзен
 45,20 / 45,90 50,60 / 51,15 58,50 / 62,20 10,90 / 11,90 52,50 / 56,30
OTP Bank OTP Bank
 45,20 / 45,55 50,28 / 50,95 60,20 / 61,41 11,39 / 11,59 54,51 / 55,54
Укрсиббанк Укрсиббанк
 45,35 / 45,95 50,60 / 51,60 59,75 / 62,10 - 54,25 / 56,25
* курс валют станом на 09:23 31 жовтня 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подорожчали, а польський злотий подешевшав.

Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: Нацбанк НБУ курс валют валюта

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