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Міжнародний валютний фонд погодив новий транш Україні – Bloomberg

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Міжнародний валютний фонд погодив новий транш Україні – Bloomberg
Україна отримає майже $700 млн від МВФ після компромісу щодо податків на посилки
фото: glavcom.ua

Проблемою під час переговорів стало невиконання Україною зобов'язання щодо розширення оподаткування міжнародних посилок

Міжнародний валютний фонд погодився виділити Україні черговий транш фінансової допомоги на майже 700 млн доларів, попри те, що Київ не виконав одну з ключових умов програми. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg, пише «Главком».

За даними видання, МВФ та український уряд досягли угоди на рівні персоналу, що відкриває шлях до отримання нового фінансування. Остаточне рішення ще має затвердити рада директорів фонду наступного місяця.

Як зазначає Bloomberg, головною проблемою під час переговорів стало невиконання Україною зобов'язання щодо розширення оподаткування міжнародних посилок. Законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ та інших зборів для частини відправлень із-за кордону, викликав значний суспільний і політичний спротив та не був ухвалений парламентом у визначені терміни.

У результаті МВФ погодився відтермінувати виконання цієї вимоги до липня, фактично надавши українським депутатам додатковий час для ухвалення необхідного рішення.

За інформацією агентства, кредитна програма МВФ залишається критично важливою для України не лише через фінансування, а й тому, що слугує сигналом для інших міжнародних донорів, зокрема Європейського Союзу. Частина європейської допомоги також прив'язана до виконання реформ та податкових змін, погоджених із фондом.

Bloomberg підкреслює, що це вже не перший випадок, коли МВФ йде назустріч Україні та переносить терміни виконання окремих зобов'язань у межах чинної кредитної програми.

Нагадаємо, 27 травня місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала в Україні зустрічі з представниками влади у межах першого перегляду програми розширеного фінансування EFF. 

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Теги: фінансування гроші МВФ

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