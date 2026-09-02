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Україна може не отримати $1,66 млрд від МВФ – нардепка

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна може не отримати $1,66 млрд від МВФ – нардепка
Питання траншу на $1,66 млрд важливе не лише через безпосереднє бюджетне фінансування
колаж: glavcom.ua

Місія фонду зафіксувала недостатній прогрес України у виконанні низки законодавчих вимог

Україна ризикує не отримати наступний транш Міжнародного валютного фонду у розмірі $1,66 млрд. Причиною є недостатній прогрес у виконанні низки законодавчих умов програми. Про це повідомила народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа після зустрічі з місією МВФ, пише «Главком».

За її словами, однією з умов для отримання коштів є підписання вже ухваленого законопроєкту про оподаткування цифрових платформ. Водночас його підписання залишається під питанням через поправку щодо політично значущих осіб (PEP), яка, за словами Підласої, може поставити під ризик фінансування України з боку Європейського Союзу.

Ще одним невиконаним завданням залишається ухвалення законопроєкту №15112-д, який стосується оподаткування посилок з-за кордону. Верховна Рада 1 вересня не змогла ухвалити відповідне рішення.

Крім того, Україна має ухвалити зміни до законодавства щодо незалежності НКРЕКП, а також призначити нових членів Рахункової палати.

За словами Підласої, уряд також має подати до парламенту ще три законопроєкти. Водночас частина інших структурних маяків залежить від рішень Кабінету міністрів або окремих державних органів, і затримок із ними, як очікується, виникнути не повинно. Підласа наголосила, що питання траншу на $1,66 млрд важливе не лише через безпосереднє бюджетне фінансування.

«Коли ми говоримо про наступний транш МВФ, то мова йде не тільки про 1,66 млрд дол. бюджетного фінансування, тому що виконання програми співпраці з МВФ залишається умовою отримання допомоги від Європейського Союзу», – зазначила депутатка.

Таким чином, затримка з виконанням вимог МВФ може вплинути не лише на надходження безпосередньо від Фонду, а й на подальше фінансування України з боку інших міжнародних партнерів. нагадаємо, що Верховна Рада не підтримала законопроєкти №15460 та №15112д, які передбачають скасування пільги на ввезення міжнародних поштових відправлень вартістю до €150. Відтак посилки в межах цього ліміту й надалі можна отримувати без сплати ввізного мита. Це було однією з вимог для продовження кредитування України. 

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Теги: МВФ Верховна Рада економіка

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