Міжнародний валютний фонд відновлює співпрацю з Росією: реакція МЗС

МЗС: «Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора»

МЗС закликало МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією та залишатися відданими цілям і принципам Статуту ООН

Україна занепокоєна повідомленнями про те, що Міжнародний валютний фонд планує відновити співпрацю з Росією та направити місію до Москви. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

«Для головної фінансової установи ООН було б абсурдом легітимізувати російський режим, який фактично зруйнував самі основи Статуту ООН, розпочавши найбільшу загарбницьку війну в Європі з часів Другої світової та вчиняючи жахливі звірства проти українського народу», – зауважують в МЗС.

МЗС закликало МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією та залишатися відданими цілям і принципам Статуту ООН. «Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог, допоки РФ вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, команда МВФ планує візит до України. Водночас МВФ вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відправить свою офіційну місію до Москви. Цей крок МВФ викликає неоднозначну реакцію, оскільки багато західних країн критикували організацію за надто оптимістичні прогнози для російської економіки та застереження щодо конфіскації заморожених російських активів.

Як повідомлялося, Україна продовжить поступову валютну лібералізацію – це передбачає оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом.