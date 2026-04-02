Найбільші заводи Ірану зупинили виробництво: у чому причина

Зупинили роботу найбільші металургійні заводи Ірану

Виробництво на провідних металургійних підприємствах Ірану повністю припинено. Причиною стали масовані авіаудари Ізраїлю, завдані на початку цього тижня. Об'єкти зазнали критичних руйнувань, які унеможливлюють подальшу експлуатацію потужностей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Financial Times.

Найбільші металургійні комплекси країни – Mobarakeh Steel та Khuzestan Steel – підтвердили повну зупинку виробництва внаслідок серії авіабомбардувань, завданих на початку цього тижня. Відновлення потужностей може тривати до року.

Металургійний комплекс Mobarakeh Steel в Ісфагані порадив працівникам утриматися від відвідування об'єкта до подальшого повідомлення. Завод Khuzestan Steel на південному заході країни, який також припинив виробництво після бомбардування минулого тижня, заявив, що для повного відновлення та повернення до роботи йому знадобиться від шести місяців до року.

«Главком» писав, що армія оборони Ізраїлю повідомила про початок масштабної серії ударів по об'єктах інфраструктури Ірану. Ізраїльські військові не уточнили, які саме цілі стануть мішенню в Тегерані, обмежившись коротким повідомленням про нову хвилю атак.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп почав говорити про можливе згортання військової операції в Ірані, однак ключові цілі цієї кампанії залишаються недосягнутими.

Раніше президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Тегерану, вимагаючи протягом 48 годин «повністю і без загроз» відкрити Ормузьку протоку. У разі відмови він пригрозив «знищити» іранські електростанції, «починаючи з найбільшої».