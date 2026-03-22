Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Екскурсія» затягнулася: Трамп не знає, як завершити війну з Іраном – NYT

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп задумався про згортання операції в Ірані
колаж: glavcom.ua

Попри швидкі початкові військові успіхи США, Іран виявився значно складнішим противником, ніж очікувалося

Президент США Дональд Трамп почав говорити про можливе згортання військової операції в Ірані, однак ключові цілі цієї кампанії залишаються недосягнутими. Про це пише оглядач Девід Сенгер для The New York Times, передає «Главком».

Як зазначає автор, у Вашингтоні вже кілька тижнів намагаються зрозуміти, коли саме Трамп вирішить завершити свою так звану «екскурсію» до Ірану, а саме так він сам називає цю військову кампанію.

Сенгер звертає увагу на суперечливі сигнали з боку президента. З одного боку, Трамп заявляє, що США «знищують» військовий потенціал Ірану і не зацікавлені у припиненні вогню. З іншого він говорить про можливість згортання операції.

«Ми дуже наближаємося до досягнення наших цілей, оскільки розглядаємо можливість згортання наших великих військових зусиль на Близькому Сході», – цитує Трампа видання.

Втім, як підкреслює Девід Сенгер, сам перелік цих «цілей» виглядає розмитим і вже відрізняється від початкових заяв. Зокрема, більше не йдеться прямо про повалення іранського керівництва чи повну поразку Корпусу вартових ісламської революції.

Автор також зауважує, що Іран не демонструє ознак капітуляції, на яку, схоже, розраховував Трамп на початку конфлікту. Окрему увагу оглядач приділяє наслідкам війни, які вже виходять за межі самого конфлікту. Зокрема, йдеться про різке зростання цін на нафту та ризики для глобальних ринків.

За даними автора, криза на енергетичному ринку стала «найбільшим перебоєм у постачанні в історії світового нафтового ринку».

Сенгер також звертає увагу на ще один фактор – несподівану залежність США від союзників. Якщо на початку конфлікту адміністрація Трампа діяла самостійно, то тепер виникла потреба у міжнародній підтримці, зокрема для контролю стратегічної Ормузької протоки.

Сам Трамп фактично перекладає цю відповідальність на інші країни. «Ормузьку протоку повинні будуть охороняти та контролювати інші країни… Сполучені Штати цього не роблять», – заявляв він.

На думку автора, це може свідчити про формування нової зовнішньополітичної лінії. «Уявіть собі це як нову доктрину Трампа для Близького Сходу», – зазначив експерт Річард Хаасс, якого цитує видання.

Водночас Девід Сенгер наголошує: попри швидкі початкові військові успіхи, Іран виявився значно складнішим противником, ніж очікувалося.

«Війни не виграються і не програються за три тижні. Але пан Трамп вступив у війну з Іраном, насолодившись плодами швидких перемог. Бомбардування трьох основних ядерних об'єктів Ірану в червні було одновечірньою експедицією, яка по суті поховала ядерні арсенали країни та знищила тисячі її центрифуг, що використовуються для збагачення урану», – пише він.

За його оцінкою, президент США міг недооцінити стійкість іранської системи та переоцінити ефект від перших ударів.

«Швидкі результати вселили в пана Трампа віру у всемогутність американських військових, і що мулли, генерали та ополчення, які керують Іраном, країною з населенням 92 мільйони людей, розпадуться. Можливо, він поспішив. Військові історики ще довго будуть аналізувати цей конфлікт. Але поки що зрозуміло, що Іран – це виклик іншого роду. Пан Трамп почав використовувати слово «екскурсія», щоб натякнути, що це лише коротка поїздка, невелике відволікання. Але реального кінця цьому не видно», – підсумував Сенгер.

Теги: війна Іран Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Переговори України та США у Флориді: Віткофф зробив заяву
Саудівська Аравія вислала іранських дипломатів
«Екскурсія» затягнулася: Трамп не знає, як завершити війну з Іраном – NYT
Трамп відкрито підтримав Орбана перед виборами в Угорщині
Масові протести почались у Чехії: мітингують чверть мільйона людей
Війна з Іраном виходить з-під контролю Трампа – Reuters

Новини

У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім'єю одностатеву пару
20 березня, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
20 березня, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua