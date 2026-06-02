Атака на Ільський НПЗ: чому цей завод є критично важливим для російської армії (фото, відео)

Лариса Голуб
У Росії палав Ільський нафтопереробний завод
Ільський нафтопереробний завод – один із ключових нафтопереробних підприємств Південного федерального округу Росії

У ніч проти 2 червня російський Ільський нафтопереробний завод, що у Краснодарському краї, знову опинився під ударом далекобійних безпілотників. Цей об'єкт є однією з пріоритетних цілей для українських Сил оборони, оскільки відіграє ключову роль у забезпеченні окупаційних військ, інформує «Главком».

Головний паливний хаб південного угруповання Росії

Ільський нафтопереробний завод імені А. А. Шамара має стратегічне значення для військової логістики Кремля. Він функціонує як основний постачальник паливно-мастильних матеріалів для російських військ, які ведуть бойові дії на півдні України, а також для військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Завод безпосередньо забезпечує важку техніку, танки та авіацію дизельним пальним і авіаційним гасом.

Ільський нафтопереробний завод – один із ключових нафтопереробних підприємств Південного федерального округу РФ. Завод розташований у станиці Ільській Сєверського району Краснодарського краю, приблизно за 50 км від Краснодара. Від лінії фронту в Україні підприємство відділяє близько 360 км.

Стратегічні потужності підприємства

Завод належить до провідних нафтопереробних підприємств Південного федерального округу Росії:

  • Обсяги переробки: потужність підприємства становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік.
  • Інфраструктура: завод має шість великих технологічних установок первинної переробки нафти.
  • Логістика: підприємство інтегроване у розвинену залізничну та автомобільну мережу, що дозволяє завантажувати військові ешелони паливом безпосередньо біля виробничих цехів та оперативно відправляти їх ближче до лінії фронту.

Чому удари по НПЗ є ефективними

Системні атаки українських дронів на подібні об'єкти демонструють високу ефективність у межах стратегії виснаження ресурсної бази ворога:

  • Дефіцит пального для фронту: виведення з ладу ключових установок миттєво знижує обсяги виробництва та створює логістичний вакуум для окупантів.
  • Удар по високих технологіях: удари зазвичай припадають на найважливіші елементи – установки первинної переробки нафти. Через міжнародні санкції Росія не здатна швидко замінити чи відремонтувати це унікальне високотехнологічне обладнання.
  • Ускладнення логістики: Кремль змушений перенаправляти замовлення на віддалені заводи вглиб країни, що суттєво здорожує, ускладнює та уповільнює доставку палива до зони бойових дій.
Географічна близькість до чорноморських портів – Новоросійська і Тамані – робить підприємство важливим вузлом військової логістики: паливо з Ільського НПЗ через ці порти надходить до підрозділів, що ведуть бойові дії проти України.

Попередні удари

Ільський нафтопереробний завод – одна з найчастіших цілей ударів по паливно-енергетичній інфраструктурі Росії.

  • Перший задокументований удар по заводу стався у травні 2023 року.
  • У лютому 2025 року Сили оборони вдарили по підприємству – тоді на заводі спалахнула масштабна пожежа.
  • У ніч на 7 вересня 2025 року спеціальна операція знищила основний об'єкт, що забезпечував функціонування НПЗ.
  • На початку 2026 року безпілотники двічі поверталися до цієї цілі: у ніч на 1 січня та у ніч на 17 лютого – тоді пожежа охопила близько 700 квадратних метрів.

За 2025–2026 роки атаки призвели до суттєвих пошкоджень інфраструктури, знищення ключових виробничих установок і тимчасової зупинки потужностей.

«Главком» писав, що безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод імені Шамара у Краснодарському краї РФ – після удару на підприємстві виникла пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня 2026 року безпілотники атакували Ільський НПЗ одночасно з нафтобазою у Калузькій області – тоді над підприємством здіймалася заграва, яку було видно здалеку. До слова, аналітики Главкому підрахували, що дронові удари по нафтопереробних об'єктах, нафтоперекачувальних станціях і паливних терміналах вже стали системною кампанією з довгостроковим економічним ефектом для Росії.

