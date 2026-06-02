Французькі слідчі взялися за затриманий танкер тіньового флоту РФ

Підсанкційний танкер Tagor, який Франція разом з союзниками затримала в Атлантичному океані, прибув до затоки Дуарнене в регіоні Бретань. Судно передадуть у розпорядження слідчих органів для подальшого розслідування. Про це повідомляє Le Figaro, пише «Главком».

Танкер, який належить до так званого тіньового флоту Росії, використовував прапор Камеруну. Розслідування стосується можливих порушень морського права, зокрема плавання під чужим прапором та невиконання вимог французьких військових.

Навколо судна встановили спеціальну заборонену морську зону, а польоти над місцем його стоянки тимчасово заборонили. Справу розслідує морська жандармерія Франції.

Tagor був перехоплений французькими військовими 1 червня більш ніж за 740 кілометрів від узбережжя Бретані. За даними слідства, танкер вийшов із російського Мурманська та прямував до порту Лімбе в Камеруні.

Як заявив прокурор Бреста Стефан Келленбергер, капітан судна, громадянин Росії, неодноразово відмовлявся виконувати вимоги французьких військових, через що було ухвалено рішення взяти танкер під контроль. Президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи операцію, наголосив, що неприпустимо дозволяти суднам обходити міжнародні санкції та фінансувати війну Росії проти України.

За даними французьких ЗМІ, це вже четверте судно російського «тіньового флоту», яке Франція перехопила за останній рік.

До слова, Велика Британія підтвердила свою участь в операції із затримання підсанкційного нафтового танкера, який прямував із Росії. Лондон заявив, що допомагав французькому флоту відстежувати судно перед тим, як на його борт піднялися французькі військові.