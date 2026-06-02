Іран призупинив переговори зі США – нафта злетіла до місячного максимуму

Bloomberg: Тегеран зупинив діалог через атаки Ізраїлю в Лівані, але Трамп запевняє, що переговори тривають

Іранське агентство Tasnim повідомило про призупинення переговорів із Вашингтоном – і нафта одразу злетіла більш ніж на 5%, побивши місячний рекорд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Ціна на нафту Brent у понеділок зросла на 4,2% – до близько 95 доларів за барель. Американська WTI торгувалася біля позначки 92 долари. Раніше в ході сесії ціни сягали ще вищих позначок – після того як агентство Tasnim повідомило, що Тегеран зупиняє переговори з Вашингтоном на знак протесту проти розширення ізраїльських наземних операцій у Лівані.

Іран і пов'язані з ним збройні угруповання, за даними Tasnim, включили до свого порядку денного повне закриття Ормузької протоки, а також активацію Баб-ель-Мандебської протоки в Червоному морі – ще одного ключового маршруту для світового експорту нафти. Це означає, що єменські хусити можуть відновити атаки на судна в Червоному морі.

Трамп, однак, запевнив, що діалог з Іраном триває. В інтерв'ю ABC News він заявив, що меморандум про взаєморозуміння щодо повторного відкриття Ормузької протоки може бути підписаний «протягом наступного тижня», але США ще мають «отримати ще кілька балів» перед угодою. Після цих слів ціни дещо відступили від максимумів.

Невизначеність посилює і розбіжність між Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в оцінці ситуації в Лівані. Сторони по-різному описують зміст своїх розмов щодо бойових дій, що ускладнює читання ринком реальної картини переговорів.

«Подальші ознаки того, що сторони більше не ведуть активних переговорів, позбавлять ринок частини гарантій безпеки, на які він покладався», – зазначила Ребекка Бабін, старший трейдер енергетики CIBC Private Wealth Group.

Досягнута угода про припинення вогню між Ізраїлем і «Хезболлою» за посередництва США має поширитися на всі ліванські території. Подальші переговори заплановані на найближчі дні.

Нагадаємо, минулого тижня «Главком» повідомляв, що ціни на нафту вже злітали вгору через провал угоди між США та Іраном. Раніше «Главком» також писав, що блокада Ормузької протоки вже спричиняла стрибок нафти до 107 доларів за барель.