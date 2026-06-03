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Бензин – тільки для своїх: окупанти різко обмежили продаж пального

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Бензин – тільки для своїх: окупанти різко обмежили продаж пального
Окупаційна влада економить пальне за рахунок цивільного населення
фото ілюстративне
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Развожаєв: у Севастополі з ночі 3 червня бензин відпускають лише екстреним службам

На окупованих територіях і в самій Росії запровадили жорсткі обмеження на продаж пального для цивільних. У Севастополі з ночі 3 червня бензин відпускають лише оперативним службам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канали окупаційних чиновників та Центр національного спротиву.

Що відбувається у Севастополі

Призначений Росією «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в ніч з 2 на 3 червня і впродовж першої половини дня пальне всіх марок відпускатимуть лише для служб, що підтримують роботу міста. Цивільні водії до АЗС не допускаються.

За словами Развожаєва, вранці тривав підвіз пального – і орієнтовно з 14:00 бензин мав з'явитися у вільному продажу. Займати черги заздалегідь він закликав не ставати.

Бензин – тільки для своїх: окупанти різко обмежили продаж пального фото 1

Ліміти у Криму та ЛНР

Ситуація на окупованому півострові загострюється з кінця травня. Влада закликає мешканців відмовлятися від приватних авто і переходити на громадський транспорт. За даними Центру національного спротиву, на громадський транспорт спрямовуються залишки доступного пального – аби підтримувати видимість стабільності.

В окупованій ЛНР ввели ліміт – не більше 20 літрів на добу, повідомив так званий міністр палива та енергетики «республіки» Роговенко. У Петербурзі на частині АЗС запровадили обмеження у 50 літрів в одні руки через перебої з постачанням АІ-95.

Дизель дорожчає

Паливна криза позначається і на ринку. 2 червня дизельне паливо на Петербурзькій біржі подорожчало майже на 3,5% – найшвидший ріст за останній місяць, пише «Комерсантъ». Котирування наближаються до річних максимумів: пропозиція скорочується, а терміни відвантаження розтягнулися до понад 30 днів. Учасники ринку не виключають заборони на експорт дизпалива і характеризують ситуацію як напружену.

Чому зникає пальне

Після серії ударів по російській паливній інфраструктурі ворог змушений постійно міняти маршрути постачання ресурсів на півострів. Кримський міст не використовують для перевезення пального з безпекових причин з 2022 року. Поромні переправи через Керченську протоку перебувають під постійною загрозою – у квітні українська розвідка вивела з ладу останній діючий залізничний пором «Слов'янин». Сухопутний коридор через окуповані території дедалі частіше потрапляє в зону роботи українських безпілотників.

«Главком» раніше писав, що українські дрони беруть під контроль логістику РФ від Маріуполя до Криму. Фактично півострів втрачає стабільне сполучення одразу за кількома напрямками – і якщо так триватиме, тимчасовий дефіцит пального може швидко перерости в повноцінну кризу.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що ще 30 травня окупаційна адміністрація Криму запровадила ліміт у 20 літрів бензину А-95 на добу в одні руки. До слова, у травні виробництво дизельного палива в Росії скоротилося на 10% через регулярні удари по НПЗ.

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Теги: розвідка Крим окупанти бензин криза окуповані території Луганськ Кримський міст пальне

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