Окупована Луганщина слідом за Кримом обмежила продаж бензину
Тамтешня влада стверджує, що обмеження є тимчасовими
На тимчасово окупованій частині Луганської області запровадили обмеження на продаж бензину. Підконтрольна Кремлю адміністрація так званої «ЛНР» дозволила відпускати на автозаправках не більше 20 літрів пального в одні руки, передає «Главком».
Окупаційний «уряд ЛНР» пояснив рішення різким зростанням попиту та проблемами з постачанням паливно-мастильних матеріалів. Тамтешня влада стверджує, що обмеження є тимчасовими та діятимуть до стабілізації поставок пального.
Запровадження лімітів на Луганщині відбулося через кілька днів після аналогічних рішень в окупованому Криму та Севастополі. Там бензин марки АІ-95 уже продають лише за талонами, а відпуск АІ-92 також обмежений 20 літрами на автомобіль.
Як повідомлялось, на окупованих територіях і в самій Росії запровадили жорсткі обмеження на продаж пального для цивільних. У Севастополі з ночі 3 червня бензин відпускають лише оперативним службам.
Після серії ударів по російській паливній інфраструктурі ворог змушений постійно міняти маршрути постачання ресурсів на півострів. Кримський міст не використовують для перевезення пального з безпекових причин з 2022 року. Поромні переправи через Керченську протоку перебувають під постійною загрозою – у квітні українська розвідка вивела з ладу останній діючий залізничний пором «Слов'янин». Сухопутний коридор через окуповані території дедалі частіше потрапляє в зону роботи українських безпілотників.
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