Окупована Луганщина слідом за Кримом обмежила продаж бензину

Запровадження лімітів на Луганщині відбулося через кілька днів після аналогічних рішень в окупованому Криму

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Тамтешня влада стверджує, що обмеження є тимчасовими

На тимчасово окупованій частині Луганської області запровадили обмеження на продаж бензину. Підконтрольна Кремлю адміністрація так званої «ЛНР» дозволила відпускати на автозаправках не більше 20 літрів пального в одні руки, передає «Главком».

Окупаційний «уряд ЛНР» пояснив рішення різким зростанням попиту та проблемами з постачанням паливно-мастильних матеріалів. Тамтешня влада стверджує, що обмеження є тимчасовими та діятимуть до стабілізації поставок пального.

Запровадження лімітів на Луганщині відбулося через кілька днів після аналогічних рішень в окупованому Криму та Севастополі. Там бензин марки АІ-95 уже продають лише за талонами, а відпуск АІ-92 також обмежений 20 літрами на автомобіль.

Як повідомлялось, на окупованих територіях і в самій Росії запровадили жорсткі обмеження на продаж пального для цивільних. У Севастополі з ночі 3 червня бензин відпускають лише оперативним службам.

Після серії ударів по російській паливній інфраструктурі ворог змушений постійно міняти маршрути постачання ресурсів на півострів. Кримський міст не використовують для перевезення пального з безпекових причин з 2022 року. Поромні переправи через Керченську протоку перебувають під постійною загрозою – у квітні українська розвідка вивела з ладу останній діючий залізничний пором «Слов'янин». Сухопутний коридор через окуповані території дедалі частіше потрапляє в зону роботи українських безпілотників.