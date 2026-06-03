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Пожежа на нафтовому терміналі у Петербурзі набирає обертів: з'явилися нові відео

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Пожежа на нафтовому терміналі у Петербурзі набирає обертів: з'явилися нові відео
Дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі
фото: соціальні мережі
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Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових об'єктів нафтової інфраструктури Росії на Балтійському напрямку

З'явилися нові подробиці нічної атаки безпілотників на Петербурзький нафтовий термінал (ПНТ) у Санкт-Петербурзі. За даними російських та OSINT-ресурсів, пожежа на об'єкті виявилася значно масштабнішою, ніж повідомлялося спочатку, пише «Главком».

Після удару безпілотників на території терміналу спалахнула пожежа. Вогонь охопив частину резервуарного парку, а густий чорний дим було видно з різних районів міста. Опубліковані в мережі фото та відео свідчать, що займання продовжувало поширюватися вже після перших повідомлень про атаку.

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Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов підтвердив атаку безпілотників та заявив про нібито знищення трьох БпЛА над містом. Водночас про масштаби пошкоджень на самому підприємстві російська влада офіційно не повідомляє.

Також опубліковано відео з влучаннями.

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Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових об'єктів нафтової інфраструктури Росії на Балтійському напрямку. Через нього здійснюються перевалка, зберігання та відвантаження нафтопродуктів.

Атака відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому очікується участь Володимира Путіна. Об'єкт, де сталася пожежа, розташований лише за кілька кілометрів від центральної частини міста.

Серія ударів по нафтовій інфраструктурі РФ

Атака на ПНТ – частина послідовної кампанії Сил оборони проти нафтоекспортної інфраструктури Росії. Лише на Балтиці українські підрозділи вже кілька разів вражали нафтовий порт Приморськ – найбільший нафтоналивний хаб Росії в регіоні. Після березневих атак він утратив щонайменше 40% резервуарних потужностей, а дим від пожежі тоді було видно навіть із Фінляндії.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, нафтопереробка в РФ скоротилася щонайменше на 10% за кілька місяців 2026 року. Удари по нафтових об'єктах б'ють напряму по доходах, з яких Кремль фінансує агресію.

Нагадаємо, у січні 2024 року Петербурзький нафтовий термінал вже потрапляв під атаку дрона – тоді ISW зазначив, що ППО Ленінградської області розгорнута проти гіпотетичних ударів НАТО і не готова до ударів з боку України.

До слова, у травні 2026 року СБУ вразила нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» – складову Балтійської трубопровідної системи, яка постачає сировину до терміналів саме в районі Петербурга.

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Теги: пожежа нафта росія нафтопродукти

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