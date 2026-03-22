Трамп встановив дедлайн Ірану на відкриття Ормузької протоки

Трамп дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може завдати ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку. Про це він написав у своїй соціальній мережі, пише «Главком».

«Якщо Іран не відкриє повністю, без жодних умов, Ормузьку протоку протягом 48 годин від цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару та знищать їхні електростанції, починаючи з найбільшої!», – заявив Дональд Трамп.

Варто зазначити, що очільник зовнішньополітичного відомства Ірану стверджував, що Тегеран не закривав Ормузьку протоку.

«Ми не закривали протоку. Вона відкрита», – сказав Арагчі.

В іншому дописі президент США відреагував на матеріал The New York Times, у якому йшлося про те, що він нібито не досяг своїх цілей у війні з Іраном.

Трамп розкритикував автора публікації Девіда Сенгера та саме видання.

«Сполучені Штати стерли Іран з мапи, і все ж їхній недолугий аналітик Девід Сенгер каже, що я не досяг власних цілей. Досяг – і навіть на кілька тижнів раніше графіка!», – заявив він.

За словами президента, іранське керівництво нібито знищене, а військові спроможності країни – зруйновані.

«Їхнє керівництво знищене, їхні флот і авіація розбиті, у них абсолютно немає оборони, і вони хочуть укласти угоду. Я – ні!», – наголосив Дональд Трамп.

Також він додав, що США «випереджають графік на кілька тижнів» та звинуватив The New York Times у систематичних помилках у висвітленні подій.

Оглядач Девід Сенгер для The New York Times писав, що у Вашингтоні вже кілька тижнів намагаються зрозуміти, коли саме Трамп вирішить завершити свою так звану «екскурсію» до Ірану, а саме так він сам називає цю військову кампанію.

Девід Сенгер заявив, що перелік «цілей» США в Ірані виглядає розмитим і вже відрізняється від початкових заяв. Зокрема, більше не йдеться прямо про повалення іранського керівництва чи повну поразку Корпусу вартових ісламської революції.