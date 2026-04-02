Іран дозволив філіппінським суднам вільний прохід через Ормузьку протоку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Через Ормузьку протоку проходить до п’ятої частини світового морського експорту нафти
колаж: glavcom.ua

Раніше Тегеран повідомляв про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден

Іранський режим дозволив суднам під філіппінським прапором безпечно проходити через Ормузьку протоку. Це стало результатом розмови міністрів закордонних справ Філіппін та Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Під час розмови міністр закордонних справ Ірану запевнив держсекретаря, що Іран дозволить безпечний, безперешкодний та швидкий прохід через Ормузьку протоку суден під філіппінським прапором, джерел енергії та всіх філіппінських моряків», – йдеться в повідомленні МЗС Філіппін.

Дозвіл зміцнить енергетичну безпеку Філіппін, оскільки країна імпортує більшість енергоносіїв саме з Близького Сходу. Зокрема, Саудівська Аравія є найбільшим постачальником сирої нафти для Маніли, що робить країну вразливими до шоків цін на нафту та перебоїв у постачанні.

Варто зазначити, що раніше Тегеран вже дозволяв вільно проходити через Ормузьку протоку суднам, які не належать «ворожим країнам».

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що союзники США будуть відповідальні за розблокування Ормузької протоки. Він закликав їх набратися сміливості та очолити операцію з повернення контролю над цим критично важливим водним шляхом.

Варто зазначити, що президент Ірану Масуд Пезешкіан під час розмови з головою Європейської ради Антоніу Костою повідомив, що Тегеран готовий до завершення збройного конфлікту. Головною умовою для цього іранський лідер назвав надання чітких гарантій того, що акти агресії проти країни більше не повторяться. За словами Пезешкіана, Іран ніколи не прагнув війни та має достатньо рішучості для її припинення у разі виконання необхідних безпекових вимог.

До слова, у четвер, 2 квітня, ціни на нафту підскочили більш ніж на $5, оскільки американський лідер Дональд Трамп заявив, що США продовжуватимуть атаки на Іран, не називаючи конкретних термінів завершення війни. Це посилило побоювання інвесторів щодо тривалих перебоїв у постачанні.

