Ізраїль оголосив про масштабні удари по інфраструктурі Тегерана

З початку війни проти Ірану Сполучені Штати та Ізраїль завдали понад 16 тис. ударів по цілях іранського режиму

Раніше Іран попереджав, що проявить «нульову стриманість» у разі нових ударів по його інфраструктурі

Армія оборони Ізраїлю повідомила про початок масштабної серії ударів по об'єктах інфраструктури в столиці Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦАХАЛ.

Ізраїльські військові не уточнили, які саме цілі стануть мішенню в Тегерані, обмежившись коротким повідомленням про нову хвилю атак. У заяві ЦАХАЛ ідеться про те, що армія розпочала масштабну серію ударів по інфраструктурі «іранського терористичного режиму» в Тегерані.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп почав говорити про можливе згортання військової операції в Ірані, однак ключові цілі цієї кампанії залишаються недосягнутими.

Раніше президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Тегерану, вимагаючи протягом 48 годин «повністю і без загроз» відкрити Ормузьку протоку. У разі відмови він пригрозив «знищити» іранські електростанції, «починаючи з найбільшої».

Згодом Іран заявив, що може завдати ударів по енергетичній, водній та іншій критичній інфраструктурі країн Близького Сходу у відповідь на ультиматум президента США Дональда Трампа. Зокрема, спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф заявив, що об’єкти в регіоні можуть стати цілями у разі атаки на Іран.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) також заявив, що у разі ударів по іранській енергетиці під прицілом опиняться об’єкти США та їхніх союзників у регіоні.

До слова, понад $1,3 млн щохвилини – саме стільки, за підрахунками The New York Times, коштують перші дні війни США з Іраном.