«Цілують мене в дупу». Трамп розповів, як країни намагаються послабити мита

Президент США: «Вони вмирають від бажання укласти угоду»

Президент США Дональд Трамп, коментуючи свою тарифну політику, заявив, що це «війна зі світом», однак незабаром відмовився від висловлювань, заявивши, що все ж це «це зовсім не війна». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами Трампа, світові лідери їдуть у США, аби провести переговори та зменшити митні тарифи. «Я дійсно вважаю, що війна зі світом – яка насправді не є війною, бо всі їдуть сюди. Японія вже летить сюди. Вони в літаку, багато з них. Усі – жорсткі перемовники», – сказав він.

Згодом Трамп додав, що країни телефонують йому і «цілують в дупу», намагаючись укласти торгову угоду. «Вони вмирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер, укладімо угоду. Я зроблю все, сер», – розповів він.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

Нагадаємо, у США набули чинності додаткові мита у 50%, які президент Дональд Трамп погрожував накласти на китайські товари. Тобто тепер Китай обкладений 104% митом.

До слова, Дональд Трамп заявив, що завдяки запровадженим тарифам країна отримує майже $2 млрд щодня. Таку заяву він зробив у відповідь на критику митної політики його адміністрації.

Як повідомлялося, після оголошення масштабних торгівельних мит президент США Дональд Трамп втратив близько $500 млн власного капіталу.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками».