У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США

Канадці бунтують проти безцеремонної політики Amazon

У Канаді заблоковано постачання Amazon. Найближчим часом канадці в одній із провінції можуть не чекати на свої покупки зі США. І скільки посилок міститься на заблокованих складах маркетплейсу Amazon, компанія не звітує. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vancouverok.

«Канадці буквально збунтувалися проти безцеремонної політики Amazon. Цими вихідними активісти Alliance Ouvrière, групи захисту прав працівників Квебеку разом із представниками інших громадських організацій заблокували доступ до п'яти складів Amazon. Сховища розташовані в районах Сен-Лоран та Анжу в Монреалі, Гатіно, Квебеку та Жольєт», – йдеться у матеріалі.

Ці дії стали ще одним кроком у боротьбі з маркетплейсом через звільнення тисяч працівників. Протистояння почалося у січні, коли торговельний гігант оголосив, що йде з Квебеку, скорочує штат, а доставку посилок віддасть на субпідряд дрібним місцевим компаніям. В результаті без роботи залишилося близько 5 тис. канадців. При цьому люди впевнені: сім складів Amazon закрив не з бізнесових інтересів, а тому, що співробітники компанії почали створювати профспілку.

Нагадаємо, більшість канадських споживачів заявили, що стали рідше купувати товари американського виробництва та замовляти товари на Amazon. Розворот стався після принизливих випадів на адресу Канади з боку нового глави Білого дому Дональда Трампа, і ще більше посилився після рішення Трампа про введення нових мит на імпорт.

До слова, канадська провінція Онтаріо підвищує ціни на електроенергію на 25% для трьох штатів США – Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка. Онтаріо запроваджує доплату в розмірі 10 канадських доларів ($7) за мегават-годину до всієї електроенергії. Таким чином провінція очікує заробляти до 400 тис. канадських доларів на день від додаткової плати, «яка буде використана для підтримки працівників Онтаріо, сімей і підприємств».

Раніше стало відомо, що багато канадців викреслили США зі звичного списку маршрутів. Якщо так продовжуватиметься, авіакомпанії Канади анулюють рейси, а турменджери можуть прогоріти.