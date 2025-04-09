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Китай посилює мита на американські товари

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Китай посилює мита на американські товари
На цей час Трамп обклав Пекін 104% митом
фото: AP

Раніше Китай встановив 34% тарифи для всього американського імпорту

Китай запровадить 84% мита на американські товари з четверга, 10 квітня, у порівнянні з 34%, оголошеними раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністерство фінансів Китаю також додало 12 американських компаній до списку експортного контролю і шість – до списку «ненадійних.

Тим часом ф'ючерси на американські фондові індекси різко знизилися після повідомлення про додаткові тарифні заходи Китаю щодо американських товарів. Електронні індекси Dow знизилися на 709 пункти (1,87%), S&P 500 – на 86,5 (1,72%), а Nasdaq 100 – на 250,75 (1,45%).

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».

Нагадаємо, у США набули чинності додаткові мита у 50%, які президент Дональд Трамп погрожував накласти на китайські товари. Тобто тепер Китай обкладений 104% митом.

Раніше Дональд Трамп заявив, що завдяки запровадженим тарифам країна отримує майже $2 млрд щодня. Таку заяву він зробив у відповідь на критику митної політики його адміністрації.

Як повідомлялося, після оголошення масштабних торгівельних мит президент США Дональд Трамп втратив близько $500 млн власного капіталу

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що іноземним урядам доведеться заплатити «багато грошей», щоб скасувати нові тарифи, які він назвав «ліками».

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Теги: США тарифи Китай

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