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Вирок нардепу Одарченку, підозра нардепу Шевченку, новий транш для України. Головне за 14 листопада

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вирок нардепу Одарченку, підозра нардепу Шевченку, новий транш для України. Головне за 14 листопада
Європейська комісія дала позитивну оцінку реформам в Україні
фото з відкритих джерел

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility

Народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді. Нардепа-втікача Одарченка засуджено до восьми років позбавлення волі. Єврокомісія погодила виділення Україні €4,1 млрд. «Главком» склав добірку новин 14 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:  

Єврокомісія погодила виділення Україні €4,1 млрд

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 мільярда євро у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

«Європейська комісія погодила виділення Україні €4,1 млрд в межах Ukraine Facility. Європейська комісія дала позитивну оцінку реформам і відзначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу. Розраховуємо на швидке погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік складе €16,1 млрд», – наголосив глава уряду.

Він подякував ЄС за непохитну підтримку України, а також підкреслив, що попри повномасштабну війну з Росією Україна продовжує реформуватися й трансформуватися задля зближення з Європою і повноправного членства в ЄС.

Нардепа-втікача Одарченка засуджено до восьми років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд виніс вирок народному депутату Андрію Одарченку. Його було визнано винним у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зважаючи на докази, зібрані в ході досудового розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП, суд визнав Одарченка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Так, народного депутата засудили до восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування строком на три роки. Вирок суду можна оскаржити протягом 30 днів.

Народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді

Народному депутату України Євгену Шевченку повідомлено про підозру у державній зраді. Про це повідомляють джерела «Главкома» у правоохоронних органах.

«За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресора. Розповсюджуючи спеціально підібрану інформацію та застосовуючи різні форми маніпуляцій, він озвучував викривлені факти про зовнішній і внутрішній політичний курс України, впливаючи на свідомість та думку громадян», – зауважує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України. Він спотворював факти і події, створюючи інформаційні приводи для антиукраїнської інформаційної діяльності.

У російському Білгороді атаковано військовий об'єкт: є поранені  

ЗСУ нібито атакували військовий об'єкт у російському місті Білгород. Про це повідомляє місцеве видання. По фото видно, що ракета потрапила в дах однієї з будівель на території майданчика, де стоїть кілька військових «Уралів». Також військову техніку видно на супутникових знімках на території цього майданчика.Зазначається, що ЗСУ нібито завдали ракетного удару по одному з майданчиків з військовою технікою. Поранено кілька строковиків.

Сексуальне насильство під час війни: скільки людей звернулися за виплатами

Понад 538 людей звернулися за виплатами в рамках пілотного проєкту з надання невідкладних проміжних репарацій постраждалим від сексуального насильства. Найбільше звернень надійшло від чоловіків. Про це повідомила урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.

Левченко зауважила, що в рамках пілотного проєкту 300 заяв надійшло від чоловіків, 224 – від жінок, дев'ять – від дівчат і два – від юнаків.

Як повідомлялося, у першій фазі пілотного проєкту з надання невідкладних проміжних репарацій постраждалим від сексуального насильства кожна особа мала отримати компенсацію сумою €3 тис.

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Теги: прокуратура міністр прокурор розслідування самоврядування Telegram Антикорупційний суд вирок Денис Шмигаль

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