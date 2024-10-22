Хотів підпалити завод через завдання Кремля: Польща арештувала диверсанта

Радослав Сікорський розповів про про плани затриманого диверсанта, який співпрацював із Росією

У Польщі арештовано 51-річного громадянина України Сергія С., який, за версією слідства, готував підпал Вроцлавського лакофарбового заводу. Про це пише Onet.

Напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкрив подробиці резонансної справи заявивши:

«Потенційний диверсант зізнався, що російські служби наказали йому підпалити Вроцлав! У нас є й інші подібні підпали по всій Європі, і ми знаємо про плани Росії щодо подальших підпалів. Згодом я оголошу рішення МЗС із цього приводу».

Йдеться про якогось громадянина України на ім'я Сергій. Його було затримано співробітниками Агентства внутрішньої безпеки Польщі ще в лютому 2024 року, але лише зараз пред'явлено публіці. За даними польської спецслужби, українець «діяв у складі організованої злочинної групи», готуючись підпалити об'єкти, «розташовані поблизу елементів стратегічної інфраструктури».

Видання Onet з’ясувало, що затриманий досяг угоди з прокуратурою, що дозволяло йому отримати мінімальний термін до 3 років позбавлення волі. Однак кілька днів тому окружний суд Вроцлава відхилив цю угоду, вважаючи, що таке покарання є надто м'яким. Тепер за процедурою прокуратура має пред'явити новий обвинувальний висновок, а справа вестиметься у звичайному судовому порядку з допитом свідків та аналізом усіх доказів.

Нагадаємо, віцепрем'єр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що спецслужбам країни вдалося викрити групу диверсантів з Росії та Білорусі. Вони планували викрасти інформацію із системи державних органів влади та місцевого самоврядування країни з метою шантажу.





