Голова Держпродспоживслужби порадив українцям не вірити сліпо в якість імпортного товару

До повномасштабної війни Держпродспоживслужба перевіряла якістю імпорту, відправляючи продукцію на аналіз. Зараз діє спрощений контроль

Через повномасштабне вторгнення в Україну часто заїжджає неконтрольований імпорт під виглядом гуманітарної допомоги. Зокрема це молочна і м’ясна продукції. Після споживання консервів із однієї таких партій двоє людей у Миколаївській та Київській областях захворіли на ботулізм. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник відомства Сергій Ткачук.

«З-за кордону в Україну завозилася продукція, термін якої майже вичерпався. Така «благодійність» виправдовується лише небажанням бізнесу в інших країнах витрачати кошти на утилізацію власної простроченої продукції. Це підло щодо нашої країни, але це факт», – говорить Сергій Ткачук.

Ткачук додав, що до війни фахівцями Держпродспоживслужби було зафіксовано понад 200 порушень, пов’язаних з обігом неякісного масла в Україні. Він додав, що на сьогодні планові перевірки припинені, а позапланові обмежені, і тільки здійснюються на підставі звернень суб’єкта господарювання, споживача, наших лабораторій і тощо. Через що Держспоживслужба не має реальної картини щодо підробленої молочної продукції.

Також Ткачук висловився стосовно продукції завезеної з Польщі. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Cоюзом, наша країна зобов’язалася прийняти європейські стандарти. Тому відсутні будь-які підстави, що можуть викликати недовіру до продуктів польського виробництва. І головний критерій – у 2024 році від споживачів не надходило жодних скарг на продукцію виробництва Польщі.

«Більшість громадян не знають стандартів зарубіжних країн до своїх товарів. Наприклад, у Китаї, Бразилії та Аргентині дозволено виробляти продукцію із генетично модифікованих організмів (ГМО). Ці країни стукалися до України, мовляв, відкрийте кордони для поставок. У відповідь вони отримали відмову, бо в Україні не стандартизовано використання товарів із ГМО. Це ж стосується і насіння з ГМО. Натомість українські аграрії сіють зерно, яке не містить ГМО», – додав Ткачук.

Додамо, до повномасштабної війни Держпродспоживслужба постійно слідкувала за якістю імпорту (вибірково і без попередження), відправляючи на аналіз продукцію. Зараз діє так званий спрощений контроль.

Нагадаємо, в Україні стартує сезон кавунів. Проте баштанові з'являються на полицях українських магазинів задовго до початку сезону. В Держпродспоживслужбі розповіли, звідки беруться у травні «українські кавуни» та чи безпечно купувати таку продукцію.