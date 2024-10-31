Напередодні війни союзники радили Зеленському записати відеозаповіт – Кулеба

Ексміністр Дмитро Кулеба заявив, що Зеленського планували ліквідувати вороги

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії західні союзники припускали, що росіяни можуть здійснити спробу ліквідації президента України Володимира Зеленського. Через це вони рекомендували йому записати відеозаповіт. Про це розповів колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в рамках проєкту «USA-UA: Секретні файли Білого дому».

Кулеба повідомив, що на безпековій конференції в Мюнхені віцепрезидент США Камала Гарріс рекомендувала Зеленському розглянути можливість створення уряду у вигнанні, а також обміркувати військові кроки для підготовки України до партизанської війни.

Колишній міністр закордонних справ України також пригадав, що йому в лютому 2022 року порадили не повертатися до Києва.

«Мені надіслала повідомлення одна людина, великий друг України, і коли я сказав, що повертаюся, він сказав: «Треба, щоб Зеленський записав відеозаповіт», – поділився Кулеба.

До слова, про своє звільнення з посади ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба дізнався під час тренування у спортзалі. За його словами, для нього відставка «відбулася спокійно».

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Того ж дня президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. За відповідне рішення проголосували 258 парламентарів.

Раніше Сполучені Штати Америки високо оцінили роботу Дмитра Кулеби на посаді голови українського МЗС. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.