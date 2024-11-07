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Аудит критичності підприємств: Шмигаль анонсував зміну параметрів бронювання

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Аудит критичності підприємств: Шмигаль анонсував зміну параметрів бронювання
Шмигаль зазначив, що зокрема, планується встановити конкретну мінімальну суму, яка дасть змогу бронювати працівників
фото: Денис Шмигаль, Facebook

Шмигаль: «Параметри, які існують станом на сьогодні, дали змогу запровадити фрод»

Кабмін після проведення аудиту запровадить чіткіші параметри критичності підприємств та бронювання працівників.Про це заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.

«Наразі ми проводимо аудит критичності підприємств. На жаль, параметри, які існують станом на сьогодні, дали змогу запровадити фрод. Влітку ми це побачили, проводимо інвентаризацію. Закінчимо її швидше, ніж до 15 листопада й запровадимо вже прозорі, дуже чіткі, без суб'єктивізму параметри бронювання. Вони не змінять критично ту систему яка існує, але вони дадуть змогу чіткіше визначати критичність підприємств та необхідність бронювання тих чи інших працівників», – розповів Шмигаль. 

Шмигаль зазначив, що зокрема, планується запровадження норми не середньої зарплати регіоні, а встановити конкретну мінімальну суму, яка дасть змогу бронювати працівників.

«Плюс якісь інші параметри, які не передбачають можливість люфту. Тому що саме в цих можливостях люфту й проявився фрод, який влітку призвів до аномальної кількості бронювань. Коли ми провели перший аудит, то побачили, що забронювалися люди, які платять податки з заробітної плати, меншої за мінімальну, які не оновили своїх даних. Такі моменти потрібно виключити», – додав Шмигаль. 

Також Шмигалт заявив, що за останні два місяці 98% повісток отримали громадяни, які не платять податки й ніде не зареєстровані як такі, що працюють. За його даними, тільки 2% повісток за два останні місяці було розіслано людям, які працюють. Шмигаль зауважив, що нині реєстри дозволяють відстежувати, чи платить людина податки, незалежно від того, чи це найнятий працівник, підприємець або самозайнята особа.

Нагадаємо, «Укрпошта» вже займається доставкою 20 тисяч повісток від територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки для військовозобов'язаних громадян. 

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив нові зміни до правил надання послуг поштового зв'язку. Вони регулюють процедуру доставки та вручення повісток. 

До слова, Міноборони запроваджує новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Нововведення запровадять найближчим часом.

Теги: міністр податки Міноборони мобілізація Денис Шмигаль аудит бронювання від мобілізації

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