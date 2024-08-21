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Надмірний імпорт яєць з України. Болгарія просить допомоги у ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Надмірний імпорт яєць з України. Болгарія просить допомоги у ЄС
Болгарія звертається до ЄС за захистом від надмірного імпорту яєць із України
Фото: bfsa.egov.bg

Болгарія вимагає від ЄС захисту від зростання імпорту яєць з України

Болгарія звернулася до Європейської комісії з проханням захистити своїх виробників від надмірного імпорту яєць з України. Про це заявив міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Георгі Тахов. Про це пише BNR.

«Болгарія вимагає від Єврокомісії задіяти захисний механізм щодо болгарських виробників яєць у зв'язку з надмірним імпортом з України», – заявив він.

На зустрічі з представниками Асоціації промислового птахівництва Тахов повідомив, що вже зробив перший крок, представивши дані про ситуацію, що склалася в секторі, на засіданні Ради міністрів у Брюсселі.

Спільними зусиллями кількох держав-членів було запроваджено механізм, що активує тарифну квоту. У разі перевищення цієї квоти на імпорт українських яєць застосовуватиметься мито.

Міністр зазначив, що для запровадження захисних заходів Брюссель має протягом чотирьох місяців провести оцінку стану ринку ЄС або окремих країн-членів щодо відповідних продуктів. Болгарія сподівається, що ЄС вживе заходів для захисту місцевих виробників від несприятливих наслідків надлишкового імпорту.

Нагадаємо, з 2 липня ЄС повернув мита на українських яйця та цукор. Про це повідомив Генеральний директорат сільського господарства та сільського розвитку Єврокомісії.

Імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою.  Для яєць цей середній показник становить понад 23 тис. тонни та 262 тис. тонн для цукру.

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Теги: міністр експорт імпорт продукти Болгарія Брюссель

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