Європейська країна не стала забороняти Україні застосовувати F-16 у боротьбі з Росією

Нідерланди не забороняють Україні використання F-16 у Росії

Нідерланди не забороняють Україні застосовувати F-16 проти Росії

Нідерланди не обмежують Україну у використанні та дальності застосування над територією Росії відправлених ЗСУ винищувачів F-16, заявив командувач збройних сил європейської країни генерал Онно Ейхельсхейм в ефірі телеканалу NOS.

«Ми не накладаємо жодних обмежень на використання та дальність польоту F-16, якщо дотримуються законів війни» , – зазначив Ейхельсхейм.

Генерал зазначив, що Україна може застосовувати все озброєння та фінансову допомогу Заходу «за своїм бажанням». Сполучені Штати «частково згодні» з такою позицією, уточнив він.

Нагадаємо, Україні вже найближчим часом нададуть винищувачі F-16 Нідерландів. Але деталі поки що розкривати не можна. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубель Брекельманс.За його словами, інформацію не можна розкривати, оскільки F-16 є ціллю Росії. Тому будь-які деталі можуть допомогти РФ.

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