Нідерланди вивісили український прапор на будівлі Міноборони

У Гаазі з нагоди Дня Незалежності України поруч з нідерландським прапором вивісили український прапор

У Гаазі, столиці Нідерландів, на будівлі Міністерства оборони поруч з нідерландським прапором підняли український стяг з нагоди святкування Дня Незалежності України. Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс написав у соцмережі Х.

«Українці щодня мужньо та рішуче борються проти російської агресії. Вони борються за свій суверенітет, але також захищають цей принцип у Європі. Сьогодні, у День Незалежності України, ми підіймаємо український прапор і приділяємо цьому особливу увагу», – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс у своєму дописі в соцмережі Х підкреслив мужність та рішучість українців у боротьбі проти російської агресії, зазначивши, що вони захищають не лише свій суверенітет, але й принцип свободи в Європі. Прем'єр-міністр Нідерландів, голова Європейської ради та Високий представник ЄС також висловили свою підтримку Україні у цей важливий день.



Нагадаємо, що мер Нью-Йорка підняв український прапор на Мангеттені.











