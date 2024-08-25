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Нідерланди вивісили український прапор на будівлі Міноборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Нідерланди вивісили український прапор на будівлі Міноборони
фото з відкритих джерел

У  Гаазі з нагоди Дня Незалежності України поруч з нідерландським прапором вивісили український прапор

У Гаазі, столиці Нідерландів, на будівлі Міністерства оборони поруч з нідерландським прапором підняли український стяг з нагоди святкування Дня Незалежності України. Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс написав у соцмережі Х.

«Українці щодня мужньо та рішуче борються проти російської агресії. Вони борються за свій суверенітет, але також захищають цей принцип у Європі. Сьогодні, у День Незалежності України, ми підіймаємо український прапор і приділяємо цьому особливу увагу», – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс у своєму дописі в соцмережі Х підкреслив мужність та рішучість українців у боротьбі проти російської агресії, зазначивши, що вони захищають не лише свій суверенітет, але й принцип свободи в Європі. Прем'єр-міністр Нідерландів, голова Європейської ради та Високий представник ЄС також висловили свою підтримку Україні у цей важливий день.
 

Нагадаємо, що мер Нью-Йорка підняв український прапор на Мангеттені. 
 
 
 
 
 
 

Теги: Нідерланди День Незалежності міністр Міноборони

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