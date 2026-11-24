США готуються підвищити мита на імпорт із Китаю, ЄС та ще 14 країн через державне субсидування їхньої промисловості

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується підвищити мита на товари з Китаю, Європейського Союзу та ще 14 країн. Причиною такого рішення стали промислові субсидії іноземних держав, які, на думку Вашингтона, завдають шкоди американським виробникам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією джерел видання, торговий представник США Джемісон Грір вже цього тижня може оприлюднити результати багатомісячного розслідування державної підтримки промислового виробництва в інших країнах. Водночас співрозмовники видання застерігають, що терміни оголошення рішення ще можуть змінитися.

Остаточні розміри митних ставок наразі не визначено. За даними The Wall Street Journal, для Європейського Союзу, Японії та Південної Кореї тарифи можуть становити до 15%. Водночас для Китаю, Індії та В’єтнаму розглядаються вищі ставки.

Очікується, що торговельні обмеження поширюватимуться на більшу частину американського імпорту. Водночас окремі категорії товарів, на які вже діють спеціальні мита, можуть частково уникнути підвищення тарифів.

За інформацією видання, додаткові мита, ймовірно, будуть застосовуватися разом із чинними тарифами у розмірі 10–12,5%. Остаточні терміни та механізм їхнього запровадження залишаються предметом обговорення.

Під час визначення розміру митних ставок американська адміністрація також має врахувати чинні торговельні домовленості з Європейським Союзом, Японією та Південною Кореєю, які передбачають обмеження тарифів на рівні 15%.

Ще у вересні торговий представник США Джемісон Грір наголошував, що Вашингтон враховуватиме ці домовленості під час ухвалення подальших рішень.

«Ми цінуємо ці торгові угоди й обов’язково врахуємо їх у подальших рішеннях», – зазначав Грір.

Запровадження додаткових мит має стати результатом розслідування, яке Офіс торгового представника США розпочав 11 березня 2026 року. Воно проводиться відповідно до розділу 301 закону про зовнішню торгівлю 1974 року, який дозволяє американській владі запроваджувати торговельні обмеження у разі виявлення несправедливих торговельних практик інших держав.

Зокрема, американська сторона з’ясовувала, чи призводить державна підтримка іноземних підприємств до створення надлишкових виробничих потужностей, які перевищують потреби внутрішніх ринків відповідних країн.

До використання цього правового механізму адміністрація Трампа вдалася після того, як у лютому 2026 року Верховний суд США скасував раніше запроваджені президентом мита.

Нагадаємо, ще у березні адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала розслідування проти найбільших торговельних партнерів, аби відновити мита. Вашингтон прагнув використати альтернативний правовий механізм після того, як Верховний суд США визнав попередні глобальні тарифи незаконними.