Під час призначення соціальної допомоги в Німеччині враховують доходи та майно заявників за кордоном

У Німеччині десяткам українських біженців припинили або скоротили соціальні виплати після перевірки їхніх доходів та майна в Україні. Виявити незадекларовані джерела доходів працівникам німецького центру зайнятості допомогли, зокрема, електронні документи з українського державного порталу «Дія». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на німецьке видання Focus.

За інформацією видання, центр зайнятості (Jobcenter) у районі Грайц федеральної землі Тюрингія повністю припинив виплати 16 громадянам України. Ще 38 українцям скоротили розмір допомоги через незадекларовані надходження від пенсій, оренди нерухомості або земельних ділянок в Україні.

Виявлені порушення стосуються 8,2% із 656 українців, які отримують відповідну соціальну допомогу в районі Грайц.

Водночас наразі невідомо, чи громадяни навмисно приховували доходи, чи не повідомили про них через незнання правил або мовний бар'єр. Аналогічної статистики щодо інших регіонів Німеччини видання не наводить.

Як німецькі центри зайнятості використовують документи з «Дії»

Під час перевірок фінансового стану українців працівники Jobcenter використовували електронні документи, доступні через український портал «Дія». Зокрема, йдеться про довідки щодо доходів, пенсій та отримання соціальних виплат в Україні.

При цьому німецькі центри зайнятості не мають прямого технічного доступу до застосунку. Українці самостійно надають відповідні електронні документи під час оформлення допомоги або перевірки права на її отримання.

Які доходи та майно необхідно декларувати українцям

Під час оформлення соціальної допомоги в Німеччині українці зобов'язані повідомляти про свої доходи та активи, зокрема ті, що перебувають в Україні.

До переліку майна, яке необхідно декларувати, належать:

банківські заощадження та депозити;

нерухомість і земельні ділянки;

автомобілі та цінні речі;

цінні папери та інвестиції;

накопичувальне страхування життя;

готівкові кошти;

інші активи, які мають грошову вартість.

За даними Focus, із 1 липня 2026 року розмір дозволених заощаджень залежить від віку отримувача допомоги та становить від €5 тис. для осіб віком до 30 років до €20 тис. для громадян віком від 51 року.

У разі приховування доходів або майна отримувачам соціальної допомоги за певних обставин може загрожувати кримінальна відповідальність. Водночас сама наявність майна не означає автоматичної втрати права на виплати.

Перевірки українських біженців триватимуть

За оцінками місцевої влади, припинення виплат 16 українцям дозволить району Грайц заощаджувати €151,4 тис. щороку. Скорочення допомоги ще 38 особам зменшить щомісячні видатки на €7,5–8 тис.

Перевірки охоплюють як чинних отримувачів соціальної допомоги, так і нових заявників. Вони тривають уже кілька місяців, і місцева влада має намір продовжувати цю роботу.

За інформацією Focus, жоден із 16 українців, яким повністю припинили виплати, не оскаржив відповідне рішення. Усі вони вже залишили район Грайц.

Загалом, за наведеними виданням даними Федерального агентства зайнятості Німеччини, відповідну соціальну допомогу в країні отримують близько 626 тис. українців.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, за яких умов українців у Німеччині можуть зобов'язати повернути отриману соціальну допомогу. Зокрема, Jobcenter може вимагати повернення надміру виплачених коштів, якщо під час перевірки виявить незадекларовані активи.

Також із 1 липня 2026 року Німеччина посилила правила соціальних виплат для українських біженців. Реформа передбачає суворіший контроль за фінансовим станом отримувачів допомоги та виконанням вимог щодо працевлаштування.

Крім того, Німеччина посилює покарання за пропуск зустрічей у центрах зайнятості. Відповідні вимоги поширюються на отримувачів соціальної допомоги незалежно від їхнього громадянства.