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    Економіка

    Чи вистачить Україні газу власного видобутку, щоб покрити потреби: відповідь влади

    У наступний опалювальний сезон&nbsp;в країні можуть знизити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку - Чи вистачить Україні газу власного видобутку, щоб покрити потреби: відповідь влади
    У наступний опалювальний сезон в країні можуть знизити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку
    фото з відкритих джерел

    Наша держава не зможе покрити усі потреби споживання газу самотужки, тому вже почала його імпорт з інших країн

    Підготовка до наступної зими вже триває. Вона контролюється прем’єром, постійно відбуваються наради. Влада має певний план дій, аби країна була готовою до морозів. Про це в інтерв'ю ТСН повідомив генеральний директор «Оператора газотранспортної системи України» Сергій Макогон.

    На питання, чи вистачить Україні газу власного видобутку, щоб повністю покрити потреби нашого споживання самотужки, він пояснив: «Хотів би нагадати, що у нас є власний видобуток – це близько 20 млрд куб м. Споживання до війни у нас було 30 млрд. Наразі воно дуже суттєво скоротилося. Крім того, уряд і «Нафтогаз» дуже активно працюють над створенням запасів газу. Підготовка до наступної зими контролюється прем’єром, постійно тривають наради. Є певний план дій».

    Макогон наголосив, що Україна вже розпочала імпорт газу.

    «Ми як «Оператор газотранспортної системи України» зробили свою домашню роботу. За минулий рік ми подвоїли можливості для імпорту з Польщі, Словаччини, Угорщини. Працюємо над можливістю імпорту з Туреччини, Греції, де є скраплений та азербайджанський газ. Тому всі працюють над тим, щоб Україна пройшла цю зиму без проблем. Але ми розуміємо, що коли в країні триває війна, це дуже складне завдання», – сказав він.

    Нагадаємо, нещодавно у Кабміні попередили українців, що у наступний опалювальний сезон в країні можуть знизити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку. Точних чисел щодо температури у квартирах взимку поки що немає.

    Раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.

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    Теги: росія окупанти газ війна імпорт держава Україна уряд ГТС окупація #stoprussia
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    Чи вистачить Україні газу власного видобутку, щоб покрити потреби: відповідь влади