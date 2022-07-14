Чи зможе Путін залякати світ

Росія використовує терор та газовий шантаж аби змусити всіх піти на його умови

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Подонок Путин надеется на то, что наши союзники дрогнут и будут подталкивать нас к переговорам о перемирии или даже мире на его условиях.

Ни о каких переговорах с русскими о перемирии не может идти речи после массовых убийств мирного населения Украины!

После разорванной на части от удара русской ракеты по Виннице – маленькой девочки Лизы, которой не было и двух лет! После сгоревших заживо посетителей супермаркета в Кременчуге! После тысяч погибших в собственных домах от бомбежек и отстрелов украинцев от Житомира до Мариуполя!

Путин надеется взять наших союзников измором, пугает их отключением от газа, ростом цен и инфляцией, внутренними кризисами.

Но я верю, что наши союзники не пойдут на то чтоб подталкивать нас к переговорам с русскими.

Народы цивилизованных стран будут стоять с Украиной до нашей общей Победы!

Так что Путин может об этом даже и не мечтать о том что наши Союзники будут подталкивать нас к переговорам на его условиях.

Души погибших украинцев требуют отмщения!

Не может быть мира без полного освобождения всей оккупированой территории Украины и репараций за каждого погибшего Украинца, за каждый разрушенный дом и завод.

Больше оружия, больше помощи, больше дельных советов по созданию мощной, современной армии и мы вышвырнем армии Путина из Украины.

Наше дело правое! Мы победим!

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Джерело: блог Антона Геращенко

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